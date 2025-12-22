Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η κυρία Μάλαμα δεν θα είναι η τελευταία βουλευτής που αποχωρεί από το κόμμα Κασσελάκη, με τα βλέμματα να στρέφονται προς τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη.

Ακόμα πιο βαθιά στην κρίση «βυθίζεται» το Κίνημα Δημοκρατίας, καθώς στο ήδη τεταμένο κλίμα των τελευταίων ημερών, ήρθε να προστεθεί η αποχώρηση Κυριακής Μάλαμα, που συνοδεύτηκε από προσωπική επίθεση προς τον Στέφανο Κασσελάκη.

Η κίνηση της βουλέυτριας Χαλκιδικής ήρθε να προστεθεί στο κλίμα βαθιάς εσωστρέφειας που κυριαρχεί στο κόμμα μετά το έκτακτο Συνέδριο που προκήρυξε ο επικεφαλής του, με αρκετούς να εκτιμούν ότι το «φάντασμα» της διάλυσης πλανιέται πάνω από το Κίνημα Δημοκρατίας.

Πάντως, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η κυρία Μάλαμα δεν θα είναι η τελευταία βουλευτής που αποχωρεί από το κόμμα Κασσελάκη, με τα βλέμματα να στρέφονται προς τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη.

Εσωκομματική κρίση… διαρκείας

Στη δημόσια σφαίρα, το ενδιαφέρον για το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, έχει ατονήσει εδώ και μήνες. Τα μιντιακά «μεγαλεία» που έζησε ο εξ Αμερικής ορμώμενος επιχειρηματίας την περίοδο που βρέθηκε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Επομένως, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι αρκετοί αγνοούσαν την ένταση που υπήρχε εδώ και καιρό στο Κίνημα Δημοκρατίας. Οι αποχωρήσεις είχαν ξεκινήσει πριν από μήνες, με γνωστότερες εκείνες των Ευάγγελου Αντώναρου, Παναγιώτη Κουρουμπλή και Νίκου Καρανίκα.

Οι παραπάνω, αλλά και δεκάδες άλλοι, λιγότερο γνωστοί στο ευρύ κοινό, αποχώρησαν με βαρύτατες καταγγελίες για «φράξιες», καταπάτηση του καταστατικού, «κατασταλτικούς μηχανισμούς ενάντια στην αντίθετη άποψη» και πολλά άλλα τέτοια. Παράλληλα, συνεχίζονταν το «αγαπημένο άθλημα» των οπαδών του Στ.Κασσελάκη, που δεν είναι άλλο από τις συγκρούσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ενδιάμεσα, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη η αποχώρηση του διευθυντή του γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη, Μανώλη Καπνισάκη, ο οποίος αποτελούσε τον στενότερο συνεργάτη του από την πρώτη ημέρα που έθεσε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, οι «κακές γλώσσες» υποστηρίζουν ότι αυτός ο «χωρισμός» δεν οφείλεται σε πολιτικές διαφωνίες, αλλά με τον χειρισμό νομικών υποθέσεων του επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας.

Το επόμενο διάστημα, στο Κίνημα Δημοκρατίας είχαν αρχίσει να υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για τις κινήσεις του αρχηγού. Η ένταξη στο ακράια νεοφιλελεύθερο και βαθύτατα συντηρητικό ευρωπαϊκό κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν, «Renew Europe», ήταν τα πρώτα «καμπανάκια» για τους προοδευτικούς ανθρώπους που ακολούθησαν τον κ.Κασσελάκη, στο νέο του εγχείρημα.

Το «φάντασμα» της διάλυσης

Τις τελευταίες εβδομάδες, η εσωκομματική σύγκρουση πήρε πιο έντονα χαρακτηριστικά, μετά τις αμφίσημες δημόσιες δηλώσεις του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Για πρώτη φορά ο «αμεσοδημοκράτης» επικεφαλής του κόμματος, δέχονταν τόσο έντονα εσωκομματικά «πυρά». Η απάντηση του Στέφανου Κασσελάκη στη σκληρή κριτική, ήρθε με ένα πεντάλεπτο βίντεο. Μέσω αυτού, προκήρυξε έκτακτο Συνέδριο για τις αρχές Φεβρουαρίου, πετώντας στα μέλη το «μπαλάκι» για το «αν και πως» θα συνεχίσει να υπάρχει το Κίνημα Δημοκρατίας.

Και κάπου εκεί, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που άρχισαν να πιστεύουν ότι ο Στέφανος Κασσελάκης αναζητά διέξοδο, ακόμα και με τη διάλυση του κόμματος που ίδρυσε πριν από σχεδόν έναν χρόνο. Άλλωστε, στη διαρροή που ακολούθησε από συνεργάτες του, έγιναν αναφορές στα προβλήματα που υπάρχουν – και κυρίως στο οικονομικό, αφού σημείωναν πως ο πρόεδρος έχει βάλει σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ από την τσέπη του.

Αποχώρηση με κριτική σε Κασσελάκη

Σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, ήρθε η δήλωση αποχώρησης της Κυριακής Μάλαμα, με τη βουλεύτρια Χαλκιδικής να τη συνοδεύει με βαρύτατες καταγγελίες εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη.

«Διαφωνώ κάθετα με την εκβιαστική πίεση προς τα μέλη να συναινέσουν στην σύμπραξη σε κεντροδεξιά κυβέρνηση, μέσα από την απειλή διάλυσης του κόμματος. Στο πλαίσιο αυτό επιλέγω να αποχωρήσω. Η προσωπική μου διαδρομή εγγράφεται απόλυτα στην Αριστερά και σε καμία περίπτωση δεν είμαι διατεθημένη να την εκχωρήσω για οποιοδήποτε πολιτικό σχέδιο», ανέφερε μεταξύ άλλων, η κ.Μάλαμα.

Λίγο αργότερα, ακολούθησε η απάντηση του Στ.Κασσελάκη, που για ακόμα μια φορά απευθύνθηκε στα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας. «“Συστημικό” είναι αυτό που αντί να δίνει λύσεις, μένει απέξω με αγκυλώσεις του προηγούμενου αιώνα και αφήνει το υπάρχον καθεστώς να διαιωνίζεται ανεξέλεγκτο. Η πορεία μας δεν θα καθοριστεί από μεμονωμένα πρόσωπα, μηχανισμούς και προσωπικές ατζέντες. Θα καθοριστεί από όλους εσάς», σημείωσε ο πρόεδρος του κόμματος.

Φοβούνται τον Αυλώνιτη

Πάντως, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η κυρία Μάλαμα δεν θα είναι η τελευταία βουλευτής που αποχωρεί από το κόμμα Κασσελάκη, με τα βλέμματα να στρέφονται προς τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη.

Διότι κατά το πρόσφατο παρελθόν, σε ιδιωτικές συζητήσεις που είχε με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είχε εκφράσει την ανησυχία του για τα συμβαίνουν στον Κίνημα Δημοκρατίας. Επίσης, σε πρόσφατη συνέντευξη του στα «Παραπολιτικά 90,1», είχε μιλήσει υπέρ της συνεργασίας των κομμάτων της Κεντροαριστεράς, ενώ δεν έκλεισε την «πόρτα», ούτε στον Αλέξη Τσίπρα.