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Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Κριτσά Λασιθίου Κρήτης καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2089063668096917975}

Παράλληλα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών, καθώς η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται στενά.

{https://x.com/112Greece/status/2089062975571169639}

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Η φωτιά εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα για την Κρήτη, καθώς ολόκληρο το νησί βρίσκεται σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (4). Παράλληλα, στην περιοχή επικρατούν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι μπορούν να ευνοήσουν την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες από το μέτωπο.