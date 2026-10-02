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Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι σκοπεύουν να κινηθούν στην Αθηνών - Λαμίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Κλειστές θα παραμείνουν οι έξοδοι της Αττικής Οδού προς την Αθηνών-Λαμίας στον ανισόπεδο κόμβο Μεταμόρφωσης (κόμβος 8), λόγω των εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, από το αύριο, Σάββατο, στις 20:00 το βράδυ έως τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 05:00 το πρωί.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, όσα οχήματα έρχονται είτε από Μαρκόπουλο είτε από Ελευσίνα και έχουν ως προορισμό την Αθηνών-Λαμίας με κατεύθυνση προς Λαμία, θα εξέρχονται στην κατεύθυνση προς Πειραιά και θα πραγματοποιούν αναστροφή, ως εξής:

α) τα οχήματα έως 3,5t στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας (γέφυρα Βρυούλων) και

β) τα οχήματα άνω των 3,5t στο ύψος Περιστερίου (Δυρραχίου).

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Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.