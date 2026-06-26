Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε στα 121,3 εκατ. ευρώ από 110 εκατ. ευρώ, με τα ενσώματα πάγια να ανέρχονται σε 76,2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω επενδύσεων 11 εκατ. ευρώ και αναπροσαρμογής της αξίας γηπέδων κατά 1,7 εκατ. ευρώ

Πορεία επιστροφής στην κερδοφορία κατέγραψε το 2025 η ΦΑΓΕ Ελλάδας, η ελληνική θυγατρική του διεθνούς ομίλου FAGE. Σύμφωνα με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31 Μαρτίου 2026 και καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 26 Ιουνίου 2026, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 205,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18,1% σε σχέση με τα 174,1 εκατ. ευρώ του 2024. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των εξαγωγών κατά 25,4%, ενώ οι πωλήσεις στην ελληνική αγορά αυξήθηκαν κατά 7,2%.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 38,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24,9%, με το μικτό περιθώριο κέρδους να ενισχύεται στο 18,6% από 17,6% ένα χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης πέρασαν σε κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ από ζημίες 17,8 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με τη βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης όσο και με τη σημαντική μείωση των προβλέψεων για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες περιορίστηκαν στα 4,5 εκατ. ευρώ από 22,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Στα αποτελέσματα συνέβαλαν επίσης θετικές συναλλαγματικές διαφορές ύψους 3,3 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση του ομολογιακού δανείου σε δολάρια, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων να διαμορφωθούν στα 8,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 21,1 εκατ. ευρώ το 2024. Μετά από φόρο εισοδήματος 2 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 16,8 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε στα 121,3 εκατ. ευρώ από 110 εκατ. ευρώ, με τα ενσώματα πάγια να ανέρχονται σε 76,2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω επενδύσεων 11 εκατ. ευρώ και αναπροσαρμογής της αξίας γηπέδων κατά 1,7 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 25,7 εκατ. ευρώ από 18,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι σωρευμένες ζημίες εις νέο περιορίστηκαν στα 22 εκατ. ευρώ από 28,3 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των υποχρεώσεων, το μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο των 30 εκατ. δολαρίων προς τη μητρική εταιρεία αντιστοιχούσε σε 25,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο από 28,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις αυξήθηκαν στα 40,8 εκατ. ευρώ. Το προσωπικό της εταιρείας ενισχύθηκε σε 572 εργαζόμενους από 523 το 2024, με το συνολικό κόστος μισθοδοσίας να διαμορφώνεται στα 24,7 εκατ. ευρώ.

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Η δραστηριότητα της ΦΑΓΕ Ελλάδας εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις ενδοομιλικές συναλλαγές, καθώς οι πωλήσεις προς τη μητρική FAGE International S.A. αντιστοιχούσαν περίπου στο 64% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 60% το 2024.

Το σημαντικότερο γεγονός μετά τη λήξη της χρήσης αφορά την αναδιάρθρωση της μετοχικής δομής του ομίλου. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, την 1η Δεκεμβρίου 2025 τέθηκε σε ισχύ συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της FAGE International S.A. και της FAGE USA Dairy Industry Inc., με αντικείμενο το σύνολο των μετοχών της ελληνικής εταιρείας έναντι τιμήματος 85 εκατ. δολαρίων. Τέλος, στις οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνεται και η σημαντική αλλαγή στο ιδιοκτησιακό της καθεστώς, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026 πέρασε υπό τον άμεσο έλεγχο της αμερικανικής εταιρείας του ομίλου, FAGE USA Dairy Industry Inc., μετά την ολοκλήρωση της πώλησής της έναντι 85 εκατ. δολαρίων