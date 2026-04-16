Τα μηνύματα της Fairfax για Eurobank και Metlen, η Αττικά Πολυκαταστήματα, η Νέα Αττική Οδός Λειτουργία, η ΚΑΕ Άρης, η ΦΑΓΕ και οι αντιδράσεις για την φαρμακευτική κάνναβη

Η Fairfax Financial Holdings

Στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους της Fairfax Financial Holdings, ενόψει της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, ο Πρεμ Γουάτσα παρουσίασε το 2025 ως την καλύτερη χρονιά στην ιστορία του καναδικού ομίλου, με καθαρά κέρδη-ρεκόρ 4,8 δισ. δολαρίων, σηματοδοτώντας παράλληλα την 40ή επέτειο από την ίδρυση της εταιρείας το 1985. Όπως σημείωσε, η Fairfax έχει μετασχηματιστεί ουσιαστικά από το 2022, με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να έχουν αυξηθεί κατά 40% την τελευταία τετραετία, τα underwriting profits κατά 127%, τα έσοδα από τόκους και μερίσματα κατά 302%, ενώ η λογιστική αξία ανά μετοχή έχει διπλασιαστεί. Για το 2025, η λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 21%, προσαρμοσμένη για το μέρισμα των 15 δολαρίων, φθάνοντας τα 1.260 δολάρια, ενώ η μετοχή της Fairfax ενισχύθηκε κατά 31% στα 2.616 καναδικά δολάρια. Καθοριστικοί παράγοντες για την επίδοση αυτή ήταν τα ιστορικά υψηλά underwriting profits ύψους 1,8 δισ. δολαρίων, έσοδα από τόκους και μερίσματα 2,6 δισ. δολαρίων και καθαρά επενδυτικά κέρδη 3,2 δισ. δολαρίων.

Η Eurobank η καλύτερη επένδυση

Ο Πρεμ Γουάτσα, εξέφρασε την έντονη ικανοποίησή του για την πορεία των επενδύσεων του ομίλου στην Ελλάδα. Χαρακτήρισε τη συμμετοχή στη Eurobank ως την καλύτερη επένδυση στην 40χρονη ιστορία του ομίλου, αποκαλύπτοντας ότι η αγοραία αξία της επένδυσης έχει εκτοξευθεί στα 4,6 δισ. ευρώ από 700 εκατ. ευρώ το 2020, με μη πραγματοποιηθέν κέρδος 4,6 δισ. δολαρίων και ετήσια σύνθετη απόδοση 15% από το 2014. «Η Eurobank είναι μακράν η καλύτερη επένδυση που είχαμε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρεμ Γουάτσα χαρακτήρισε το 2025 ακόμη μία εξαιρετική χρονιά για τη Eurobank, επισημαίνοντας ότι η τράπεζα κατέγραψε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, ενώ επέστρεψε στους μετόχους το 55% των καθαρών κερδών μέσω μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Όπως ανέφερε, η οργανική ανάπτυξη παρέμεινε ισχυρή, υποστηριζόμενη από την αύξηση των επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα και των στεγαστικών και επιχειρηματικών χορηγήσεων στη Βουλγαρία. Ο Πρεμ Γουάτσα υπογράμμισε ότι η Eurobank συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 66% στο τέλος του 2025, ενώ σημαντική ώθηση έδωσαν η συγχώνευση της Eurobank Cyprus με τη Hellenic Bank και η εξαγορά της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο. Αναφερόμενος στη μετοχή της Eurobank, ο Πρεμ Γουάτσα σημείωσε ότι παρά την άνοδο 54% το 2025, η αποτίμησή της παραμένει ελκυστική, με δείκτη P/E 10x και μερισματική απόδοση 5%, προσθέτοντας ότι η Fairfax παραμένει ισχυρός υποστηρικτής της διοίκησης του Φωκίωνα Καραβία.

Παράλληλα, στάθηκε στην εξαγορά της ασφαλιστικής Eurolife από τη Eurobank έναντι 813 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει τις προμήθειες της τράπεζας κατά 12% και θα αυξήσει το ROE κατά 100 μονάδες βάσης. Υπενθύμισε ότι η Fairfax είχε αποκτήσει την Eurolife το 2016, κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, χαρακτηρίζοντας την επένδυση ιδιαίτερα επιτυχημένη για όλες τις πλευρές. Ανάδειξε δε το ρόλο του Αλέξη Σαρρηγεωργίου στην Eurolife. Τέλος, ο Πρεμ Γουάτσα αναφέρθηκε και στη Grivalia Hospitality, σημειώνοντας ότι μετά από ένα δύσκολο 2024 η εταιρεία προχώρησε σε αναδιάρθρωση και επανατοποθέτηση της στρατηγικής της, με τον Γιώργο Χρυσικό να αναλαμβάνει εκ νέου διπλό ρόλο προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων της στην Ελλάδα.

Ψήφος εμπιστοσύνης στην Metlen

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρεμ Γουάτσα στη συμμετοχή της Fairfax στη Metlen, επισημαίνοντας ότι ο καναδικός όμιλος επένδυσε αρχικά στην τότε Mytilineos κατά τη διάρκεια της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης και έκτοτε αύξησε δύο φορές τη θέση του τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, η Fairfax αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της Metlen με ποσοστό 8%, αποτίμησης 510 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι μεγαλύτερος μέτοχος παραμένει ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος, με ποσοστό 22%, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη διοίκηση της εταιρείας.

Όπως ανέφερε, η Metlen δραστηριοποιείται στους τομείς των μετάλλων και της ενέργειας, διαθέτοντας μία από τις χαμηλότερου κόστους μονάδες παραγωγής αλουμινίου στην Ευρώπη, ενώ επεκτείνεται και σε στρατηγικά μέταλλα όπως το γάλλιο. Στον ενεργειακό τομέα, αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και έναν από τους κορυφαίους διεθνώς contractors έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αναφερόμενος στις προοπτικές της εταιρείας, ο Πρεμ Γουάτσα τόνισε ότι το 2025 υπήρξε χρονιά έντονης δραστηριότητας για τη Metlen, η οποία μετέφερε την κύρια διαπραγμάτευσή της από την Αθήνα στο Λονδίνο, αποκτώντας θέση στον δείκτη FTSE 100. Παρά ορισμένες έκτακτες επιβαρύνσεις από έργα κατασκευών, η εταιρεία κατέγραψε ισχυρή λειτουργική πρόοδο και έχει ήδη ξεκινήσει το τρίτο πρόγραμμα μετασχηματισμού της, με στόχο τον διπλασιασμό του EBITDA από 1 δισ. ευρώ σε 2 δισ. ευρώ. «Με τη μετοχή να διαπραγματεύεται κάτω από 10 φορές τα κέρδη, προσβλέπουμε σε ισχυρές αποδόσεις από αυτή τη μακροχρόνια συνεργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Fairfax, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στις μελλοντικές προοπτικές της Metlen.

Η Αττικά Πολυκαταστήματα

Η Αττικά Πολυκαταστήματα κατέγραψε θετικά αποτελέσματα το 2025, ενισχύοντας περαιτέρω την κερδοφορία και τα λειτουργικά της μεγέθη, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,3% και διαμορφώθηκε στα 244,2 εκατ. ευρώ, έναντι 231,9 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στην ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης όσο και στην αυξημένη τουριστική κίνηση, με τις tax free πωλήσεις να ενισχύονται κατά 4,83%. Σημαντική ήταν και η συμβολή του ηλεκτρονικού καταστήματος, του οποίου οι πωλήσεις κατέγραψαν άνοδο 29% σε ετήσια βάση. Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 90,6 εκατ. ευρώ από 85,6 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 5,79%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 46,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,09% από 42,5 εκατ. ευρώ. Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η βελτίωση στην τελική γραμμή, με τα κέρδη προ φόρων να ενισχύονται κατά 22,6% στα 20,1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 15,4 εκατ. ευρώ από 12,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 21,2%.Η διοίκηση αποδίδει τις θετικές επιδόσεις στην ωρίμανση των επενδύσεων στο City Link, στην ολοκλήρωση των ανακαινίσεων στα καταστήματα της Θεσσαλονίκης, στη συνεχή αναβάθμιση του δικτύου και στον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου με περισσότερα από 55 νέα brands μόδας και καλλυντικών. Παράλληλα, η επισκεψιμότητα των καταστημάτων αυξήθηκε κατά 1%, φθάνοντας τους 6,9 εκατ. επισκέπτες, ενώ οι συνολικές συναλλαγές ενισχύθηκαν κατά 4,1%.Στο χρηματοοικονομικό επίπεδο, η εταιρεία προχώρησε εντός του 2025 στη σύναψη νέου ομολογιακού δανείου ύψους 20 εκατ. ευρώ για αναχρηματοδότηση παλαιότερου δανεισμού με ευνοϊκότερους όρους, με το υπόλοιπο του δανείου να ανέρχεται στα 18,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης. Τέλος, ενέκρινε διανομή μερίσματος ύψους 7 εκατ. ευρώ προς τον μοναδικό μέτοχο, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα ισχυρών ταμειακών αποδόσεων.

Η Νέα Αττική Οδός Λειτουργία ΑΕ

Η Νέα Αττική Οδός Λειτουργία ΑΕ, η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαχείριση, συντήρηση και συνολική λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου, προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 8 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική της βάση ενόψει των αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων που συνεπάγεται η δραστηριότητά της. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά την Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 26 Μαρτίου 2026, όπου εγκρίθηκε η έκδοση 8 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον στα 20 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 20 εκατομμύρια κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία. Η κεφαλαιακή ενίσχυση εκτιμάται ότι θα ενδυναμώσει περαιτέρω την οικονομική επάρκεια της εταιρείας, καθώς προετοιμάζεται για την ανάληψη αυξημένων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση της Αττικής Οδού.

Η Dromeus Capital Group

Η Dromeus Capital Group κατέγραψε το 2025 κερδοφόρα πορεία και για τις τρεις εταιρείες ακινήτων του ομίλου, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά real estate και τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση της ΓΚΡΕΚΟ ΑΛΦΑ, η οποία εμφάνισε καθαρά κέρδη 5,40 εκατ. ευρώ έναντι 2,14 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο άνω του 150%. Ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 2,98 εκατ. ευρώ από 2,88 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ η αξία του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων αυξήθηκε στα 51,85 εκατ. ευρώ από 46,31 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τόσο την ανατίμηση των ακινήτων όσο και τη διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης. Θετική ήταν και η εικόνα της ΓΚΡΕΚΟ ΒΗΤΑ, η οποία, αν και σε μικρότερη κλίμακα, παρουσίασε βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη για το 2025.

Τα καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν στις 157,6 χιλ. ευρώ από 128,7 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε στις 253,4 χιλ. ευρώ από 243,9 χιλ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας αυξήθηκε οριακά αλλά θετικά στα 4,28 εκατ. ευρώ, έναντι 4,25 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Σημαντική ήταν και η συμβολή της ΓΚΡΕΚΟ ΓΑΜΜΑ, η οποία συνέχισε την αναπτυξιακή της τροχιά κατά τη διάρκεια της χρήσης. Το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων της ενισχύθηκε στα 19,20 εκατ. ευρώ από 17,64 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν στα 23,85 εκατ. ευρώ από 21,48 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, η καθαρή θέση της εταιρείας βελτιώθηκε στα 11,44 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ενδυνάμωση των θεμελιωδών μεγεθών της και τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του ομίλου.

Η ΚΑΕ Άρης

Μια εικόνα για την οικονομική κατάσταση της ομάδας μπάσκετ του Άρη όπως την βρήκε ο νεαρός Αμερικανός επιχειρηματίας ασιατικής καταγωγής Richard Hsiao, μετά την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ομάδας το καλοκαίρι του 2025, πήραμε χθες με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της χρήσης 1 Ιουλίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2025. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, ο τζίρος της ΚΑΕ Άρης ενισχύθηκε στα 2,17 εκατ. ευρώ από 2,09 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας άνοδο 3,6%, χωρίς ωστόσο η ενίσχυση των εσόδων να αποτρέψει την επιδείνωση των αποτελεσμάτων. Οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,05 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,19 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρήση, με την ανατροπή αυτή να αποδίδεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των εξόδων. Τα μικτά κέρδη υποχώρησαν στις 687,7 χιλ. ευρώ από 912,1 χιλ. ευρώ, ενώ τα λοιπά έξοδα και ζημίες εκτινάχθηκαν στα 1,71 εκατ. ευρώ από 449,9 χιλ. ευρώ, επιβαρύνοντας καθοριστικά τη λειτουργική κερδοφορία. Παράλληλα, η οικονομική θέση της εταιρείας παρουσίασε περαιτέρω επιδείνωση, με τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία να μειώνονται στα 787,9 χιλ. ευρώ από 1,08 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 3,76 εκατ. ευρώ από 3,01 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση παρέμεινε αρνητική και διαμορφώθηκε στα -3,13 εκατ. ευρώ, έναντι -2,08 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Υπό αυτά τα δεδομένα, η έλευση του Richard Hsiao ήταν σημαντική για την εξυγίανση των οικονομικών της ομάδας, με φρέσκα κεφάλαια.

Η ΦΑΓΕ Ελλάδας

Η ΦΑΓΕ Ελλάδας προχώρησε σε αναδιάρθρωση και ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, υλοποιώντας αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατόπιν σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η εταιρεία προχώρησε αρχικά σε ονομαστική μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 65.991,04 ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,94 ευρώ. Παράλληλα, υλοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 40,97 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 15,58 εκατ. ευρώ προήλθαν από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, ενώ τα υπόλοιπα 25,39 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε μετρητά από τη μοναδική μέτοχο της εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εταιρικών πράξεων, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της ΦΑΓΕ Ελλάδας διαμορφώθηκε πλέον στα 41 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 41 εκατ. ονομαστικές μετοχές, με νέα ονομαστική αξία 1 ευρώ ανά μετοχή.

Αντιδράσεις στις διατάξεις για την κάνναβη

Η στήλη αναφέρθηκε χθες στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που τέθηκε σε ηλεκτρονική διαβούλευση στις 8.30 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και το οποίο επιφέρει σοβαρές αλλαγές στην αγορά προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Μέχρι χθες είχαν κατατεθεί περισσότερα από 70 σχόλια επί των σχετικών διατάξεων, με επαγγελματίες, επιχειρηματίες και καταναλωτές του κλάδου να εκφράζουν έντονη αντίθεση στην προτεινόμενη καθολική απαγόρευση λιανικής πώλησης ξηρού ανθού κάνναβης με περιεκτικότητα THC έως 0,3%. Οι περισσότερες παρεμβάσεις χαρακτηρίζουν τη ρύθμιση υπερβολική και δυσανάλογη, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί ουσιαστικά στην κατάργηση ενός ολόκληρου νόμιμου τομέα της αγοράς. Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή της απαγόρευσης εκτιμάται ότι θα επιφέρει άμεσο οικονομικό πλήγμα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής, θα οδηγήσει σε απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και θα απαξιώσει σημαντικά αποθέματα και επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν με βάση το έως σήμερα ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Την ίδια ώρα, πολλοί συμμετέχοντες στη διαβούλευση εκφράζουν την εκτίμηση ότι το μέτρο δεν θα περιορίσει τη ζήτηση, αλλά αντιθέτως θα ενισχύσει τη μαύρη αγορά, καθώς οι καταναλωτές ενδέχεται να στραφούν σε ανεξέλεγκτα και παράνομα δίκτυα προμήθειας. Κατά τους ίδιους, μια τέτοια εξέλιξη θα στερήσει από το κράτος τη δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου, ιχνηλασιμότητας και φορολόγησης της συγκεκριμένης αγοράς, προκαλώντας παράλληλα απώλεια δημοσίων εσόδων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις νομικές ενστάσεις που διατυπώνονται αναφορικά με τη συμβατότητα της ρύθμισης με το ενωσιακό δίκαιο. Πολλά από τα σχόλια επικαλούνται την απόφαση Kanavape του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η καθολική απαγόρευση προϊόντων CBD χωρίς ειδική επιστημονική τεκμηρίωση περί κινδύνου για τη δημόσια υγεία ενδέχεται να προσκρούει στις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός τοποθετήσεων κάνει λόγο για παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, επισημαίνοντας ότι αντί της οριζόντιας απαγόρευσης θα μπορούσαν να υιοθετηθούν ηπιότερα και αποτελεσματικότερα ρυθμιστικά εργαλεία, όπως αυστηρός έλεγχος ηλικίας, ειδική αδειοδότηση σημείων πώλησης, εντατικοί εργαστηριακοί έλεγχοι, ψηφιακή ταυτοποίηση αγοραστών και ενισχυμένη εποπτεία της αγοράς.

Αντιδράσεις, ωστόσο, προκαλούν και άλλες προβλέψεις του νομοσχεδίου για τη λειτουργία των ειδικών καταστημάτων κάνναβης, με αρκετούς σχολιαστές να χαρακτηρίζουν πρακτικά ανεφάρμοστο τον περιορισμό εγκατάστασης σε απόσταση 500 μέτρων από σχολικές μονάδες, υποστηρίζοντας ότι σε πολλές αστικές περιοχές το μέτρο ισοδυναμεί στην πράξη με έμμεση απαγόρευση λειτουργίας. Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες παρεμβάσεις αποτελεί η πρόταση για αντικατάσταση της καθολικής απαγόρευσης από ένα αυστηρά ρυθμιζόμενο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς μέσω αδειοδοτημένων σημείων πώλησης αποκλειστικά για ενήλικες, με αυξημένους ελέγχους και πλήρη ιχνηλασιμότητα προϊόντων. Την ίδια στιγμή, σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιμείνει στην υιοθέτηση της ρύθμισης, αρκετοί ζητούν τουλάχιστον την πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου, ώστε να δοθεί εύλογος χρόνος στις επιχειρήσεις να διαθέσουν τα υφιστάμενα αποθέματά τους και να προσαρμοστούν στο νέο καθεστώς.