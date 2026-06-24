Το Σήμα Διαφορετικότητας αποτελεί την πρώτη οργανωμένη κρατική πρωτοβουλία αξιολόγησης και επιβράβευσης επιχειρήσεων.

Η Eurobank έλαβε το Σήμα Διαφορετικότητας, βάσει της νέας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την αναγνώριση επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που ενσωματώνουν ενεργά τις αρχές της ισότητας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στη λειτουργία τους.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης του Υπουργείου και την Τράπεζα εκπροσώπησε η Group Chief Human Resources Officer κα Νατάσσα Πασχάλη.

Το Σήμα Διαφορετικότητας αποτελεί την πρώτη οργανωμένη κρατική πρωτοβουλία αξιολόγησης και επιβράβευσης επιχειρήσεων για την εφαρμογή πολιτικών ίσων ευκαιριών και πρόληψης των διακρίσεων στον χώρο εργασίας. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων που αφορούν τόσο τις πρακτικές συμπερίληψης όσο και τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού κάθε επιχείρησης.

Στόχος του έργου είναι η αύξηση της επίγνωσης της διαφορετικότητας και η υιοθέτηση θετικών πρακτικών ένταξης στο χώρο εργασίας μέσα από έναν δομημένο μηχανισμό αξιολόγησης και επιβράβευσης.

Η διάκριση επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Eurobank να διαμορφώνει ένα σύγχρονο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον, όπου ο σεβασμός, η συνεργασία και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της εταιρικής της κουλτούρας. Αναγνωρίζει παράλληλα τη συμβολή των ανθρώπων της Τράπεζας, οι οποίοι καθημερινά συνδιαμορφώνουν ένα περιβάλλον εργασίας που αξιοποιεί τη διαφορετικότητα ως πηγή δημιουργικότητας, ανάπτυξης και προόδου.

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H Πολιτική της Τράπεζας για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη αναδεικνύει τις εταιρικές αξίες, αρχές και δεσμεύσεις, που υποστηρίζουν ένα ποικιλόμορφο, δίκαιο και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας, όπου ο καθένας έχει την ευκαιρία να ξεχωρίσει, χωρίς διακρίσεις ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών, ηλικιακών, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σωματικών ή κινητικών προβλημάτων, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικού και οικονομικού υπόβαθρου ή άλλων χαρακτηριστικών και πεποιθήσεων.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Θέλω να συγχαρώ την Eurobank για την απονομή του Σήματος Διαφορετικότητας. Σε έναν κλάδο που συνδέεται άμεσα με την εμπιστοσύνη, την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των πολιτών, η ισότητα και η συμπερίληψη δεν μπορούν να μένουν σε επίπεδο διακήρυξης. Πρέπει να φαίνονται στον τρόπο με τον οποίο μια τράπεζα οργανώνει την καθημερινή της λειτουργία, στηρίζει τους ανθρώπους της, δίνει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και διαμορφώνει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει επιχειρήσεις που πέρασαν από συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και έδειξαν ότι εφαρμόζουν πολιτικές συμπερίληψης στην πράξη.».

Η κα Νατάσσα Πασχάλη, Group Chief Human Resources Officer της Eurobank, δήλωσε: «Η απόκτηση του Σήματος Διαφορετικότητας αποτελεί για εμάς μια σημαντική αναγνώριση της δέσμευσής μας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και βαθιά ανθρώπινου εργασιακού περιβάλλοντος. Η διάκριση αυτή ανήκει στους ανθρώπους της Eurobank, οι οποίοι καθημερινά συνδιαμορφώνουν μια κουλτούρα σεβασμού, συνεργασίας και συμπερίληψης. Ευχαριστούμε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας γι’ αυτή την πρωτοβουλία και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ουσιαστικές δράσεις που ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή, την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες για όλους.».

Το Σήμα Διαφορετικότητας υλοποιείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο πλαίσιο της δράσης «Επίγνωση της Διαφορετικότητας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU._