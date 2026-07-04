Η υμνογραφία του θεωρείται αριστούργημα τόσο για το θεολογικό της βάθος όσο και για την ποιητική της δύναμη, ενώ πολλοί από τους ύμνους του παραμένουν αναπόσπαστο μέρος της ορθόδοξης λατρείας μέχρι σήμερα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου, τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, τον μεγάλο υμνογράφο, θεολόγο και ποιμένα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας.

Το αριστούργημά του, ο Μεγάλος Κανόνας, εξακολουθεί να συγκινεί εκατομμύρια πιστούς κάθε Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα έργα της ορθόδοξης υμνογραφίας.

Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης

Ο Άγιος Ανδρέας γεννήθηκε στη Δαμασκό γύρω στο 660 μ.Χ. και, σύμφωνα με την παράδοση, παρέμεινε άλαλος μέχρι την ηλικία των επτά ετών, όταν κοινώνησε για πρώτη φορά των Αχράντων Μυστηρίων και απέκτησε θαυματουργικά την ομιλία του.

Σε νεαρή ηλικία αφιερώθηκε στον Θεό και εγκαταστάθηκε στα Ιεροσόλυμα, όπου υπηρέτησε στον Ναό της Αναστάσεως και διακρίθηκε για τη θεολογική του κατάρτιση και την αρετή του.

Αργότερα εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Κρήτης και ανέπτυξε σημαντικό ποιμαντικό, φιλανθρωπικό και συγγραφικό έργο. Έμεινε όμως κυρίως στην ιστορία ως ένας από τους κορυφαίους υμνογράφους της Εκκλησίας.

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Το σημαντικότερο έργο του είναι ο Μεγάλος Κανόνας, ένας ύμνος βαθιάς μετάνοιας και αυτογνωσίας που ψάλλεται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μέσα από εκατοντάδες βιβλικά παραδείγματα, ο Άγιος καλεί κάθε άνθρωπο σε ειλικρινή μετάνοια και πνευματική αναγέννηση.