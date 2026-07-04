«Πώς μπορεί η κυβέρνηση να γνωρίζει με βεβαιότητα ότι δεν υπήρξε διαρροή, όταν δεν έχει προηγηθεί καμία επίσημη έρευνα και δεν έχει συνταχθεί σχετικό πόρισμα;», διερωτάται ο κ. Τσουκαλάς.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την υπόθεση των συνομιλιών του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι, αλλά, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ήταν Ρώσοι φαρσέρ.

Σε δήλωσή του, ο ίδιος, χαρακτηρίζει τον κ. Ντόκο «αδύναμο κρίκο της Εθνικής Ασφάλειας» και καλεί τον πρωθυπουργό να προχωρήσει στην απομάκρυνσή του, προκειμένου –όπως αναφέρει– να μην ενισχυθεί διεθνώς η εικόνα ότι τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση διενέργεια επίσημης έρευνας και τη σύνταξη πορίσματος για το περιστατικό, σημειώνοντας ότι σε κράτη με ισχυρούς θεσμούς ένα αντίστοιχο συμβάν θα είχε ήδη προκαλέσει τη διερεύνησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Χαριλάου Τρικούπη ασκεί κριτική και στην αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου, υποστηρίζοντας ότι αντί να διαταχθεί έρευνα, η κυβέρνηση αρκέστηκε σε «άτυπη ενημέρωση», μέσω της οποίας διαβεβαίωνε πως δεν υπήρξε διαρροή εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών.

Παράλληλα, θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών του κ. Ντόκου με τους φερόμενους ως Ουκρανούς αξιωματούχους, κάνοντας λόγο για πληροφορίες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, μετακινήσεις του διοικητή της ΕΥΠ, διπλωματικούς χειρισμούς της Ελλάδας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε άλλες χώρες με σοβαρή κυβέρνηση για ένα τόσο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας, (θα δινόταν αμέσως εντολή για έρευνα, που θα οδηγούσε σε πόρισμα*).

Αντίθετα, το Πρωθυπουργικό Γραφείο εξέδωσε μια «άτυπη ενημέρωση», στην οποία μάλιστα η «επιτελική» κυβέρνηση αναφέρει μετά βεβαιότητας πως δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών. Πώς το γνωρίζουν αφού δεν έγινε έρευνα και δεν συντάχθηκε πόρισμα;

Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που επικαλέστηκε «υψηλό απόρρητο εθνικής ασφάλειας» για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, να κρύψει τη δυσωδία της αυλής του Μαξίμου και να εμποδίσει τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής, είναι θεμιτό ο στενός σύμβουλος του Πρωθυπουργού να αποκαλύπτει σε Ρώσους φαρσέρ σε ποια χώρα ταξιδεύει και με ποιους συνομιλεί ο διοικητής της ΕΥΠ ή πότε προγραμματίζει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός ενός κράτους ή πώς θα χειριστεί διπλωματικά η χώρα μας το ζήτημα του ουκρανικού drone και σε τι επίπεδο συνομιλιών είναι με την Ουκρανία;

Στις σοβαρές κυβερνήσεις και στους διεθνείς οργανισμούς, εφαρμόζονται διαδικασίες αυστηρής επαλήθευσης ταυτότητας πριν από συνομιλίες υψηλού επιπέδου.

Αντίθετα, εγείρονται πολύ σοβαρά ερωτήματα για το Μέγαρο Μαξίμου, όταν οι φαρσέρ σε νέα τους ανάρτηση ανέφεραν ότι επικοινώνησαν με το γραφείο του Γ. Γ. Εθνικής Ασφάλειας μέσω ενός απλού email, το οποίο απαντήθηκε αμέσως!

Άραγε, ο κ.Ντόκος ενημέρωσε κατόπιν τον Πρωθυπουργό και εσωτερικά το Μέγαρο Μαξίμου, για τις συνομιλίες που είχε με δήθεν Ουκρανούς αξιωματούχους, που στην πραγματικότητα ήταν Ρώσοι φαρσέρ;

Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας. Είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα και για να μην ξαναγίνει ο ίδιος στόχος πιο σύνθετων επιχειρήσεων απόσπασης πληροφοριών».