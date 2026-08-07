Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες πως το στενό θα ανοίξει ξανά «σύντομα».

Η κίνηση των εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ μειώθηκε, με μόλις 33 να το διασχίζουν από τη Δευτέρα ως χθες Πέμπτη, υποδεικνύουν δεδομένα, έναντι 50 την προηγούμενη, καθώς οι αγορές περιμένουν ειδήσεις ή ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες Ιράν-Ομάν, με την προσδοκία πως θα ανοίξει ξανά το θαλάσσιο πέρασμα κλειδί για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.

Μόλις τέσσερα πλοία πέρασαν το στενό χθες, ανάμεσά τους πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού (VLCC), το Nissos Kea, που είχε φορτώσει κάπου 2 εκατομμύρια βαρέλια στη Βασόρα του Ιράκ, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler.

Από τα υπόλοιπα, τα δυο μετέφεραν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου και ακόμη ένα ήταν πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου.

Μόνο έξι δεξαμενόπλοια με αργό βγήκαν από το στενό όλη την εβδομάδα, πάντα κατά την Kpler. Συνολικά 21 εισήλθαν, τα περισσότερα μέσω της θαλάσσιας οδού κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Προτού το Ιράν ανακοινώσει το κλείσιμο του στενού, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, πέρναγαν από αυτό 130 ως 140 πλοία ημερησίως.

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Αισιόδοξος ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες πως το στενό θα ανοίξει ξανά «σύντομα».

Κατά τη διάρκεια σύντομων δηλώσεών του σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, διαβεβαίωσε πως οι συνομιλίες για το ζήτημα πάνε «πολύ καλά» και υποστήριξε πως «συμμετέχει στη διαπραγμάτευση» προσωπικά - δεν εξήγησε με ποιον. «Μπορεί να καταλήξει σύντομα», πρόσθεσε.

Προχθές Τετάρτη, το Ιράν ανέφερε πως έχει ουσιαστικά κλείσει συμφωνία με το Ομάν για νέα διαδρομή στο στενό, στην καρδιά πλέον της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, αλλά προειδοποίησε πως αυτό δεν συνεπάγεται άνοιγμα της θαλάσσιας αρτηρίας, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τις ΗΠΑ, που έχουν επιβάλει αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στο Κόλπο, σύμφωνα με ιρανικές πηγές που μίλησαν σε κρατικά ΜΜΕ.

Εξάλλου τη συμφωνία ενδέχεται να περιπλέξουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ και διάφορες περιοριστικές ρήτρες ασφαλιστικών εταιρειών, σύμφωνα με πηγές του τομέα.

Στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, στην Ερυθρά Θάλασσα, η Kpler καταμέτρησε 26 πλοία που πέρασαν το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ χθες, έναντι 19 την προηγουμένη. Άλλη πηγή ειδικευμένη στην εμπορική ναυτιλία, η LSEG, καταμέτρησε 28, ωστόσο χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, ΑΠΕ