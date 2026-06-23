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Από τη Γερμανία το 2006 μέχρι το Μουντιάλ 2026, ο Ρονάλντο έχει βρει δίχτυα και στα έξι Παγκόσμια Κύπελλα που έχει συμμετάσχει.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ 2026, καθώς στα 41 του χρόνια έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα.

Στην αναμέτρηση κόντρα στο Ουζμπεκιστάν, ο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό με πλασέ μέσα στη μεγάλη περιοχή, έπειτα από ασίστ του Ζοάο Κανσέλο.

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Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει σκοράρει στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026.

Με αυτό το γκολ ο CR7 έφτασε τα 9 τέρματα στον σχετικό πίνακα όλων των σκόρερ, ενώ στο 36ο λεπτό ο Πορτογάλος ξανασκόραρε, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 10 τέρματα.