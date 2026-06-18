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Στην Canyon of Heroes και σε κλίμα αποθέωσης η παρέλαση των Νικς.

Την ενότητα της Νέα Υόρκης χαιρέτισε ο δήμαρχος της πόλης γιορτάζοντας μαζί με 1 εκατ. πολίτες το πρωτάθλημα ΝΒΑ που πήραν οι Νικς.

Ο Ζόχραν Μαμντάνι τόνισε στην ομιλία του ότι «οι Νικς δεν κέρδισαν απλώς για τη Νέα Υόρκη, κέρδισαν σαν τη Νέα Υόρκη».

Καθ όλη τη διάρκεια της παρέλασης τα κομφετί έπεφταν βροχή και ο παίκτες με τα κλειδιά της πόλης στα χέρια τους τραγούδησαν μαζί με το τραγούδι των Queen «We Are the Champions».

{https://x.com/ESPNNBA/status/2067623955817497017}

Ο Τζάλεν Μπράνσον, ο MVP των τελικών του NBA, ανέβηκε στη σκηνή μπροστά από το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης και είπε στο χαρούμενο πλήθος: «Πραγματικά τα καταφέραμε. Κατά κάποιο τρόπο, ήξερα ότι θα βρίσκαμε έναν τρόπο να το πετύχουμε αυτό».

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Ο Μπράνσον, που εκτιμούσε πάντα τους συμπαίκτες του, τους ευχαρίστησε που «μου δίνουν αυτοπεποίθηση κάθε μέρα» και ευχαρίστησε τους οπαδούς, λέγοντας: «Είστε όλοι πολύ σκληροί κριτές».

{https://x.com/ESPNNBA/status/2067607067070755033}

Δείτε εικόνες

Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης εγκαινιάζει την παρέλαση

{https://x.com/espn/status/2067651684994572774}

Στιγμιότυπο από την παρέλαση

{https://x.com/ESPNNBA/status/2067644716955390115}

{https://x.com/atrupar/status/2067652040600215857}

{https://x.com/Independent/status/2067654182073479666}

{https://x.com/WhistleSports/status/2067686383037075956}

{https://x.com/sny_knicks/status/2067660696876138557}

{https://x.com/NBA/status/2067641508589633575}

Live η παρέλαση

{https://www.youtube.com/watch?v=AZPwyEzYtGA}