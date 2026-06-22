Ποιοι παραμένουν-Οι συναντήσεις του Αλέξη.

Από την αρχή στην Αμαλίας είχαν πει ότι όσοι βγαίνουν στα κανάλια ως εκπρόσωποι της ΕΛ.Α.Σ. θα κριθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι και έγινε, πολύ περισσότερο που κάποια πρόσωπα έχουν υποπέσει σε συνεχόμενα λάθη.

Ακλόνητοι σε αυτό παραμένουν η Θεώνη Κουφονικολάκου που συγκεντρώνει ήδη ευρύτερη αποδοχή στην κοινωνία, αλλά και η -προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ- Άννα Παπαδοπούλου που αποτελεί την αιχμή του δόρατος. Πολύ καλή εικόνα έχει και ο Κώστας Καρπουχτσής, ενώ «πάνω από τη βάση» είναι και ο Γιώργος Μπαλατσούκας τον οποίο η Σοφία Βούλτεψη αποκάλεσε απαξιωτικά «μπουζουκτζή» για να πάρει πληρωμένη απάντηση του νεαρού μέσω βίντεο με το ...μπαγλαμαδάκι. Από τα πρόσωπα που δεν είναι στο επικοινωνιακό επιτελείο και κερδίζουν πόντους είναι η δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου, που δεν έχει κανένα λάθος στις εμφανίσεις της, ενώ δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο και για τον καθηγητή Χάρη Αθανασιάδη.

Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως πραγματοποιεί ήδη συναντήσεις με πρόσωπα που σύντομα θα τα δούμε στα κανάλια και τα ραδιόφωνα ως εκπροσώπους της ΕΛ.Α.Σ.

Τ.Τε.