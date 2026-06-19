Για μία ακόμη φορά οι Χολιγουντιανοί ηθοποιοί επέλεξαν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Έφτασαν στη Σκιάθο με Learjet.

Στη Σκιάθο βρέθηκαν για μία ακόμη χρονιά ο Κέρτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον με σκοπό να απολαύσουν τις καλοκαιρινές του διακοπές στα ελληνικά νησιά.

Οι Χολιγουντιανοί ηθοποιοί επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα, ενώ φέτος βρέθηκαν στη χώρα για 25η χρονιά και αναμένεται να υποδεχθούν και την υπόλοιποι οικογένειά τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παραμένει άγνωστο το κατάλυμα που διαμένουν.

Νωρίτερα, βρισκόντουσαν στο Μονακό, σε τελετή για τηλεοπτικά βραβεία, με το ιδιωτικό αεροσκάφος της διοργάνωσης να τους μεταφέρει στη χώρα μας.

Ο Κέρτ Ρασελ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε έλληνα δημοσιογράφο αποκάλυψε ότι επισκέφθηκαν την Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια και το στοιχείο που τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν το γεγονός ότι τους δόθηκε η ευκαιρία να ανακαλύψουν την ελληνική ζωή.

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Όπως τόνισε, ξεκίνησαν να έρχονται στη χώρα για τρεις ή τέσσερις εβδομάδες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες γεγονός που τους οδήγησε στο να δημιουργήσουν και τον δικό τους κύκλο ανθρώπων εδώ.

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι επισκέπτονται τη χώρα τα τελευταία 23 – 24 χρόνια για να επισκέπτονται φίλους και γνωστούς.