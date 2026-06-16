Οι φωτογραφίες από τα γενέθλιά του.

Τα γενέθλιά του φαίνεται να έχει σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, ο Γιώργος Μαυρίδης που γιορτάζει τα 48 του χρόνια.

Ο γνωστός παρουσιαστής δέχτηκε ευχές από τους στενούς του φίλους, έσβησε την τούρτα του δίπλα στην πισίνα και έπαιξε «τουρτοπόλεμο» όση ώρα πόζαραν για να βγάλουν μία ομαδική αναμνηστική φωτογραφία.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, οι φίλοι του απεικονίζονται να μπαίνουν στο σπίτι του προκειμένου να του κάνουν έκπληξη ενώ εκείνος βρισκόταν στην αυλή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη λεζάντα μάλιστα, αποκαλύπτοντας την ηλικία του, αναρωτήθηκε για το πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια, δίνοντας μία τρυφερή συμβουλή στους διαδικτυακούς του ακόλουθους: «48 λοιπόν και ούτε που το κατάλαβα... Ζήστε την ζωή σας όπως τα μαλλιά σας!!!».