Πρωτοβουλία κατά των Γυναικοκτονιών. Ραντεβού την Τετάρτη στη ΓΑΔΑ - «Πες την με το όνομά της»

Η τελευταία γυναικοκτονία στη Δράμα, η τρίτη μέσα στις τελευταίες 15 ημέρες, εντείνει την ανάγκη για διαμαρτυρία.

Η πρωτοβουλία κατά των γυναικοκτονιών καλεί την Τετάρτη σε συμβολική παράσταση διαμαρτυρία μπροστά από τη ΓΑΔΑ. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 6 το απόγευμα με το σύνθημα «Πες την με το όνομά της _Θεοδώρα».

Η Θεοδώρα που η ίδια ήταν αστυνομικός και δολοφονήθηκε από τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της στη Δράμα τη Δευτέρα επειδή του είπε ότι ήθελε να χωρίσουν.

Η Θεοδώρα (Δώρα) ήταν η τρίτη γυναίκα που δολοφονήθηκε το τελευταίο 15ήμερο στη χώρα. Την 1η Ιουνίου δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα η 39χρονη Βασιλική, και στις 9 Ιουνίου στο Αίγιο ακολούθησε η 54χρονη μητέρα με τον 26χρονο γιο της.

«Έχουμε κάνει προτάσεις. Η επιτροπή ελέγχου εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης έχει κάνει συστάσεις. Αύριο διαμαρτυρόμαστε μπροστά στην ΓΑΔΑ με ερωτήματα πολλά προς την κυβέρνηση που αρνείται να ακούσει τις φωνές μας» αναφέρει η πρωτοβουλία για τις γυναικοκτονίες.

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Από το 2020 οι γυναικτοκτονίες στην Ελλάδα έχουν πενταπλασιαστεί.

Το 2020 είχαν καταγραφεί 4 γυναικοκτονίες, το 2021 ο αριθμός εκτοξεύτηκε στις 15, το 2022 καταγράφηκαν 13 γυναικοκτονίες, το 2023, 6, το 2024 15 γυναικοκτονίες και το 2025, 19 γυναικοκτονίες. Τους έξι πρώτους μήνες του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί τουλάχιστον 5 γυναικοκτονίες (οι άλλες υποθέσεις εκκρεμούν να χαρακτηριστούν ως γυναικοκτονίες):

- Τη Θεοδώρα στη Δράμα, τη μαχαίρωσε ο σύζυγός της

- Στο Αίγιο μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιο της βρέθηκαν νεκροί- για τη δολοφονία τους συνελήφθη ο 65χρονς Ιταλός σύντροφός της.

- Την 39χρονη Βασιλική στην Καλαμάτα τη μαχαίρωσε 45 φορές ο σύζυγός της, ενώ τα ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο.

- Τον Απρίλιο η 43χρονη Ελευθερία πυροβολήθηκε εξ' επαφής από τον πρώην σύντροφό της

- Τον Ιανουάριο μία 59χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σπίτι της, με μία ζώνη τυλιγμένη στον λαιμό της. Οι ενδείξεις δείχνουν γυναικοκρατία αν και η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί ακόμα.

- Στον Κολωνό, τον περασμένο Φεβρουάριο μία 31χρονη δολοφονήθηκε απ΄τον 38χρονο σύντροφό της.

- Επίσης, ένας 52χρονος και ο συνεργός του ομολόγησαν τη δολοφονία της 46χρονης Μαρίας που αγνοείτο από τον Οκτώβριο του 2025. Η οικογένειά της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στην Αλεξανδρούπολη. Ο ίδιος ομολόγησε πως την είχε δολοφονήσει στο υπόγειο όπου έκαναν χρήση ναρκωτικών και στη συνέχεια πέταξε με τον συνεργό του τη σορό της στα σκουπίδια. Στο υπόγειο του κτιρίου, εντοπίστηκε και η σορός μιας δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε εξαφανιστεί το καλοκαίρι του 2025. Τα ίχνη της 43χρονης Ευρυδίκης (Βίκυς) είχαν χαθεί τον Ιούλιο του 2025.