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Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Επεισόδιο 71

Η Μελισσάνθη έχει αμφιβολίες για το ποιος είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, η Ιουλία ανησυχεί για τον Φωκά, η Ασπασία προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στις κόρες της, η Πολυξένη έρχεται σε σύγκρουση με την Πελαγία και η Μαγδαληνή φοβάται για την οικογένειά της.

Η Μελισσάνθη περνά μια νύχτα έντονης εσωτερικής αναστάτωσης, καθώς μια κουβέντα από το παρελθόν ξυπνά υποψίες που προσπαθεί να κρατήσει για τον εαυτό της, ενώ η απόσταση από τον Απόστολο γίνεται πιο αισθητή.

Η Ιουλία επιμένει να σταθεί δίπλα στον Φωκά, αναζητώντας έναν τρόπο να μιλήσουν ανοιχτά, την ώρα που η ένταση γύρω από τον Κολιοπάνο βαραίνει την ατμόσφαιρα στο σπίτι. Η Ασπασία, ανάμεσα στην αγωνία για τη Στέλλα και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, χωρίς να είναι σίγουρη πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει.

{https://www.youtube.com/watch?v=_Pnulo7C22E}

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Η Πολυξένη δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στη δουλειά, καθώς μια νέα προσωπική σχέση την αποσυντονίζει και την αναγκάζει να ξανασκεφτεί τα όριά της.

Η Μαγδαληνή έρχεται αντιμέτωπη με νέες πληροφορίες γύρω από την υπόθεση του Μάρκου, συνειδητοποιώντας ότι οι εξελίξεις αγγίζουν πιο άμεσα την οικογένειά της.

Η Ιουλία ανησυχεί για τον Φωκά:

{https://www.youtube.com/watch?v=8skuKwY7k4E}

Η Μελισσάνθη εξομολογείται κάτι συγκλονιστικό στον Γιάννη:

{https://www.youtube.com/watch?v=UJvw6tZmZUs}

Ο Θαλής πλησιάζει ξανά την Πολυξένη:

{https://www.youtube.com/watch?v=xKw3muMOGuY}

Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη στις 23:30, Πέμπτη στις 22:00 και Παρασκευή στις 23:00.