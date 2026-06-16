Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Γιατί ρε πατέρα;».

Η κωμική σειρά «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε, Τρίτη 16 Ιουνίου, στο 38ο επεισόδιο

Ο Μιχαήλος και τα αδέρφια, μην έχοντας άλλη λύση, αποφασίζουν να συνεργαστούν στο σχέδιο του Δάκη και να παρευρεθούν όλοι μαζί στην εκδήλωση της «Καθεδρίας», με σκοπό να ξεμπερδέψουν μια για πάντα.

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Εν τω μεταξύ, η Αντιγόνη και η Χρυσώ, που αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά, μαθαίνουν τυχαία από τον Ρουκάκα την πληροφορία για τη συγκεκριμένη εκδήλωση και χωρίς δεύτερη σκέψη, ετοιμάζονται για να πάνε εκεί.

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Το ίδιο βράδυ, η «Καθεδρία» θα γιορτάσει επίσημα τα 47 της χρόνια, σε μια εκδήλωση που δεν πρόκειται να ξεχάσει κανείς. Ούτε τα μέλη της, αλλά ούτε και οι παρευρισκόμενοι…