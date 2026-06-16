Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».
Η Σοφία, η Χλόη και η Δώρα ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον Παύλο και του ανακοινώνουν πως είναι αποφασισμένες να καταθέσουν εναντίον του στο δικαστήριο.
Η Άννα συγκρούεται με τον Νικηφόρο μπροστά στη Μάρω, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την εγκυμοσύνη της. Κι ενώ ο Χάρης ανησυχεί όλο και περισσότερο για την ψυχική κατάσταση της Αναστασίας, η Σοφία τού ζητά συγχώρεση.
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Την ίδια στιγμή, ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Κυριάκο το σκοτεινό παρελθόν του και τη σχέση του με τον υπόκοσμο, προκαλώντας την οργή και την απογοήτευσή του.
Η Θάλεια ανησυχεί για την έκβαση της δίκης μετά την παραίτηση του Αντρέα από την υπόθεση, όμως η Χριστίνα τη διαβεβαιώνει πως θα νικήσουν και χωρίς αυτόν. Παράλληλα, ο Νικόλαος, μετά από μια απροσδόκητη επίσκεψη, φαίνεται να οδηγείται σε μια επικίνδυνη απόφαση.
Ο Αντρέας ομολογεί την αλήθεια στον Κυριάκο
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Οι 3 αδελφές, για πρώτη φορά, ενωμένες κατά του πατέρα τους
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«Μας έμαθες να αγαπάμε και να συγχωρούμε»
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