Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο «Grand Hotel».

Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο «Grand Hotel».

Η Κυβέλη συγκρούεται έντονα με τον Ρήγα, καθώς πιστεύει ότι κάτι της κρύβει σχετικά με τη δολοφονία του Χατζημήτρου.

Η ανησυχία της γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν διαβάζει στην εφημερίδα τη συνέντευξη του Μπακιρτζόγλου…

Η Θεώνη, μαθαίνοντας από τον Πέτρο πως η Θάλεια ετοιμάζεται να καταθέσει στην αστυνομία τις υποψίες της για τον Χαραλάμπη, παθαίνει πανικό και προσπαθεί να τον πείσει να φύγουν για να γλιτώσει. Ο Χαραλάμπης, όμως, αποφασίζει να μιλήσει ο ίδιος στον Χρόνη.

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Η Θάλεια ανακαλύπτει ότι ο Άρης μίλησε στον Πέτρο για τις υποψίες της και συγκρούεται έντονα μαζί του.

Ο Ιορδάνης προσπαθεί να αλλάξει συμπεριφορά και παλεύει να βοηθήσει σε όλα τα πόστα του ξενοδοχείου… ακόμη και ως σερβιτόρος! Ο Χρόνης και ο Βαγγέλης προχωρούν την έρευνα για τη διπλή δολοφονία του Χατζημήτρου και της Μελίνας, με τον Παράσχο να φαίνεται αρκετά ύποπτος.

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Η Θεώνη και ο Χαραλάμπης παθαίνουν σοκ όταν βλέπουν στο κατώφλι τους τη Φρίντα…

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Την γη κάτω από τα πόδια της χάνει και η Κυβέλη, όταν ακούει την Τασία να της λέει πως είδε τον Ρήγα να μιλάει στην Μελίνα λίγο πριν φύγει από το ξενοδοχείο, πράγμα που, φυσικά, ο Ρήγας δεν της έχει εκμυστηρευτεί...