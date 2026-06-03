Γιατί ο Παύλος Μαρινάκης δηλώνει πως δεν γνωρίζει...

Το ερώτημα μετά και το χθεσινό νέο «χτύπημα» του Ισραηλινού επιχειρηματία που καταδικάστηκε πρωτόδικα για το Predator τείνει να γίνει ρητορικό. Και αυτό, διότι μετά και τις νέες δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Intellexa, καθίσταται εμφανές πως ακόμα και μια μείωση της ποινής βάσης δε θα ικανοποιούσε τον Ισραηλινό, καθώς δεν θα οδηγούσε σε πλήρη απαλλαγή του στη δικαστική διαδικασία στο Εφετείο που θα λάβει χώρα στις 11 Δεκεμβρίου, κάτι το οποίο προβάλλει ως την απόλυτη επιδίωξη του.

Ίσως πάλι, απλά να ακολουθεί μαξιμαλιστική διαπραγματευτική τακτική, προκειμένου να εξασφαλίσει τη βέλτιστη μεταχείρισή του και την «τακτοποίηση» της καταδίκης του στο Εφετείο.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το νέο «χτύπημα» Ντίλιαν στην κυβέρνηση - και τη Δικαιοσύνη αυτή τη φορά - ήρθε ενώ εντείνονται οι φήμες που διακινούνται στο παρασκήνιο εδώ και ένα τρίμηνο, που θέλουν την κυβέρνηση να ετοιμάζει διάταξη για αλλαγή στον Ποινικό Κώδικα για τα συγκεκριμένα αδικήματα (ακόμα και με ΠΝΠ μέσα στο κατακαλόκαιρο), εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αισθητή μείωση των ποινών των τεσσάρων καταδικασθέντων Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου.

Πως θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά την ποινική μεταχείριση των καταδικασθέντων; Για παράδειγμα, εάν η ποινή βάσης για ένα αδίκημα μειωνόταν από τα τρία στο ένα έτος, τότε και το άθροισμα των επιμέρους ποινών αλλά και η τελική ποινή μετά τη συγχώνευση θα ήταν αισθητά χαμηλότερα. Έτσι, μια υπόθεση που σήμερα οδηγεί σε συνολικές ποινές οι οποίες φτάνουν αθροιστικά τα 126 χρόνια θα μπορούσε, μετά τον επανυπολογισμό, να καταλήξει σε πολύ μικρότερη τελική ποινή.

Αυτός είναι και ο λόγος που η συζήτηση για τυχόν αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα με μία τέτοια φωτογραφική διάταξη αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει ιδιαίτερα να επισημανθεί η χθεσινή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη στη Ράνια Τζίμα για το ενδεχόμενο αλλαγής στον Ποινικό Κώδικα, με την οποία αρκέστηκε στην επισήμανση πως δεν γνωρίζει για κάποια τέτοια κυβερνητική πρωτοβουλία: «Δεν γνωρίζω για τέτοια πρόθεση της κυβέρνησης, είναι αρνητική η απάντησή μου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και ο νοών νοείτω...

Ν.Α.