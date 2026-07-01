Διαψεύδει - μέσω κυβερνητικών πηγών - το Μαξίμου το ρεπορτάζ του Mega σύμφωνα με το οποίο υπάρχει έτοιμη τροπολογία που ρίχνει στα μαλακά τον ισραηλινό εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο των υποκλοπών Ταλ Ντίλιαν.
Στην κυβέρνηση η ενόχληση περίσσεψε κάνοντας λόγο για σπέκουλα.
Με βασικό επιχείρημα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει διαψεύσει πολλάκις ένα τέτοιο σενάριο.
«Δεν θα υπάρξει φωτογραφική διάταξη» έχει πει ο Π. Μαρινάκης και επιμένει σε αυτό.
Ακόμη κι αν η συζήτηση είναι ενεργή - τουλάχιστον από κυβερνητικά στελέχη - το αρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης σπεύδει να την κλείσει οριστικά.
«Δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια ρύθμιση» ξεκαθαρίζουν πηγές του Δικαιοσύνης. Και φαίνεται να το εννοούν.
Λ.Ι.