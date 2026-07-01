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Ακόμη κι αν η συζήτηση είναι ενεργή - τουλάχιστον από κυβερνητικά στελέχη - το αρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης σπεύδει να την κλείσει οριστικά.

Διαψεύδει - μέσω κυβερνητικών πηγών - το Μαξίμου το ρεπορτάζ του Mega σύμφωνα με το οποίο υπάρχει έτοιμη τροπολογία που ρίχνει στα μαλακά τον ισραηλινό εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο των υποκλοπών Ταλ Ντίλιαν.

Στην κυβέρνηση η ενόχληση περίσσεψε κάνοντας λόγο για σπέκουλα.

Με βασικό επιχείρημα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει διαψεύσει πολλάκις ένα τέτοιο σενάριο.

«Δεν θα υπάρξει φωτογραφική διάταξη» έχει πει ο Π. Μαρινάκης και επιμένει σε αυτό.

Ακόμη κι αν η συζήτηση είναι ενεργή - τουλάχιστον από κυβερνητικά στελέχη - το αρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης σπεύδει να την κλείσει οριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια ρύθμιση» ξεκαθαρίζουν πηγές του Δικαιοσύνης. Και φαίνεται να το εννοούν.

Λ.Ι.