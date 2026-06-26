Η εταιρεία εντάχθηκε στην 8η θέση της λίστας Best Workplaces™ Hellas 2026.

Η Chiesi Hellas συγκαταλέγεται και φέτος στις κορυφαίες εταιρείες για εργασία στην Ελλάδα, κατακτώντας την 8η θέση στη λίστα Best Workplaces™ Hellas 2026 στην κατηγορία της, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στον τομέα της εργασιακής κουλτούρας και της εμπειρίας των εργαζομένων.

Η συγκεκριμένη διάκριση βασίστηκε στην υψηλή αξιολόγηση που έλαβε η εταιρεία στην έρευνα του οργανισμού Great Place to Work® Hellas, στην κατηγορία επιχειρήσεων με 50 έως 99 εργαζομένους. Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Αθήνα, όπου το βραβείο παρέλαβαν, εκ μέρους της Chiesi Hellas ΑΕΒΕ, η κα Αλεξάνδρα Βέτσικα, Head of HR & Administrative Affairs, και η κα Μυρτώ Μίχα, Administrative & Human Experience Officer.

Ως θυγατρική του Ομίλου Chiesi, του διεθνούς βιοφαρμακευτικού ομίλου με πιστοποίηση B Corp™, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στη χώρα μας σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμπερίληψη, την επαγγελματική ανάπτυξη και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, επιδιώκοντας να δημιουργεί θετική επίδραση τόσο για τους ανθρώπους της όσο και για την κοινωνία. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής «Global Well-Being», υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν την ευημερία και την ολιστική υποστήριξη των εργαζομένων της. Εστιάζει σε Μοντέλα Ανθρώπινης Ηγεσίας και στηρίζει τη μοναδικότητα κάθε εργαζομένου μέσα από 5 πυλώνες ευεξίας, σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του στην εταιρεία —δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποί της νιώθουν υπερήφανοι και συντροφικοί.

Η διάκριση στη λίστα Best Workplaces™ Hellas 2026 αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Chiesi Hellas στη δημιουργία ενός σύγχρονου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να εξελίσσονται, να καινοτομούν και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποστολή της εταιρείας για ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Chiesi Hellas, κ. Σταύρος Γ. Θεοδωράκης, δήλωσε: «Η αναγνώριση αυτή ανήκει πρωτίστως στους ανθρώπους μας, οι οποίοι με την αφοσίωση και τη συνεργασία τους συμβάλλουν καθημερινά στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας που βασίζεται στο σεβασμό, την ακεραιότητα και την εμπιστοσύνη. Η παρουσία της Chiesi Hellas στην πρώτη δεκάδα της λίστας Best Workplaces™ Hellas 2026, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη και ευημερία των στελεχών μας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στις αξίες που διέπουν τη λειτουργία μας, με επίκεντρο τους ασθενείς, τους εργαζόμενους και την επιχειρησιακή μας ανάπτυξη.»

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Από την πλευρά της, η Head of HR & Administrative Affairs της Chiesi Hellas, κα Αλεξάνδρα Βέτσικα, ανέφερε: «Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη φωνή των ανθρώπων μας και επιβεβαιώνει ότι το περιβάλλον που χτίζουμε καθημερινά στηρίζεται στην εξέλιξη, την αναγνώριση της μοναδικότητας κάθε συναδέλφου και στην καλλιέργεια ενός ισχυρού αισθήματος του ανήκειν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα μας, που κάνει την Chiesi Hellas έναν χώρο όπου μπορεί κανείς να εξελίσσεται, να δημιουργεί και να αισθάνεται ότι δίνει τον καλύτερό του εαυτό ως αναπόσπαστο μέρος του συνόλου.»