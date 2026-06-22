Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των πολιτών

Η Διεύθυνση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσε μία σειρά από εκτεταμένες εργασίες αποχλόασης, αποψίλωσης και καθαρισμού στους μεγάλους πνεύμονες πρασίνου της πρωτεύουσας, θωρακίζοντας την πόλη ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Τα εξειδικευμένα συνεργεία του Δήμου επιχείρησαν με εντατικούς ρυθμούς το προηγούμενο διάστημα. Απομάκρυναν πλήρως την καύσιμη ύλη (ξερά χόρτα, σπασμένα κλαδιά) και προχώρησαν σε αναγκαίες αποκλαδώσεις στους μεγάλους πνεύμονες πρασίνου που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού. Ενδεικτικά, πραγματοποιήθηκαν στις εξής περιοχές:

⦁ Λόφος Λυκαβηττού

⦁ Λόφος Φιλοπάππου

⦁ Λόφος Στρέφη

⦁ Λόφος του Παιδιού (Γκράβα)

⦁ Άλσος Ευελπίδων

⦁ Άλσος Ιλισίων

⦁ Περιοχή Θησείου

Παράλληλα, αντίστοιχες παρεμβάσεις τακτικής συντήρησης και καθαρισμού εξελίσσονται καθημερινά σε πάρκα, νησίδες και κοινόχρηστους χώρους και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες της Αθήνας.

Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των πολιτών. Επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν τους χώρους τους καθαρούς έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου.