Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν με ρίψεις 3 αεροσκάφη.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων Λάρισας, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα για την αντιμετώπισή της. Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενες εκτάσεις. Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

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Ενεργοποιήθηκε το 112 για την φωτιά στην Κρήνη Φαρσάλων

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Κρήνη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά, με τις αρμόδιες αρχές να ενεργοποιούν το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών. Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2085373214683759028}

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