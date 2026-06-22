Κλειστή παραμένει προσωρινά η Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας εξαιτίας της φωτιάς στο Ακραίφνιο.

41 αγροτοδασικές φωτιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 41 φωτιές οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αντιμετωπίζουν ακόμη 5 μέτωπα.

Τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών διερευνώνται από τα αρμόδια κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2069074833950830828}

Υπό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα

Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Σπάτων. Το μέτωπο εντοπίστηκε κοντά στην βόρεια πύλη του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με την εικόνα του μετώπου να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις πρώτες κρίσιμες ώρες της εκδήλωσής της.

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Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 120 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 4 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, 35 πυροσβεστικών οχημάτων, 2 αεροσκαφών και 4 ελικοπτέρων, συγκροτώντας μια ισχυρή δύναμη επίγειας και εναέριας επέμβασης.

Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας

Οι δύο μεγάλες φωτιές που μαίνονται στη Βοιωτία από το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06) οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας από Κάστρο έως Θήβα, καθώς οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο.

Στο μέτωπο της φωτιάς στο Ακραίφνιο έχει σημειωθεί μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, με 110 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο, ενισχυμένοι από 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 21 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν 12 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, σε μια συντονισμένη προσπάθεια περιορισμού του μετώπου και αποτροπής περαιτέρω εξάπλωσης. Η έντονη παρουσία εναέριων μέσων κρίνεται καθοριστική, καθώς οι συνθήκες στο πεδίο είναι δύσκολες και οι άνεμοι συμβάλλουν στην ταχεία μεταβολή της συμπεριφοράς της φωτιάς.