Ο Μoby έρχεται τον Ιούλιο και στην Ελλάδα για το Release Athens 2026.

Ο Moby θα δωρίσει τα έσοδα από την εμφάνισή του στο Coachella 2026 σε τέσσερις διαφορετικές οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων.

Ο Moby ανακοίνωσε την απόφάση του μέσω ανάρτησης στα social media, αναφέροντας ότι «ο κύριος ρόλος μου στη ζωή είναι να δραστηριοποιούμαι ως ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων, και προς αυτή την κατεύθυνση ελπίζω να αξιοποιήσω τα έσοδα και την προβολή από την εμφάνισή μου στο Coachella για να στρέψω την προσοχή και να στηρίξω οικονομικά οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων».

Ο θρυλικός παραγωγός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Coachella, την Παρασκευή 10 Απριλίου, προσφέροντας μια εντυπωσιακή συναυλία στη σκηνή Mojave του φεστιβάλ. Δείτε παρακάτω ένα βίντεο με τον Moby και τον τραγουδιστή Jacob Lusk να ερμηνεύουν το κλασικό κομμάτι του 2000 «Natural Blues» κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου.

{https://youtu.be/A28LjnOZo24?si=s5r1NzOwvUEaCIJS}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Moby εμφανίστηκε ξανά στο Mojave την Παρασκευή (17 Απριλίου), κατά τη διάρκεια του δεύτερου Σαββατοκύριακου του φεστιβάλ.

Τα χρήματα του Moby από αυτές τις συναυλίες θα διατεθούν σε τέσσερις διαφορετικές οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων: την Physicians Committee for Responsible Medicine, την Humane League, την Mercy for Animals και την Direct Action Everywhere. Ο καλλιτέχνης σημείωσε ότι επέλεξε αυτές τις τέσσερις «επειδή κάνουν πολύ μοναδικά και ενδιαφέροντα πράγματα στον κόσμο για τα δικαιώματα των ζώων. Για να είμαι σαφής, υπάρχουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, καταπληκτικές οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων, αλλά ήθελα απλώς να επικεντρωθώ σε αυτές τις τέσσερις προς το παρόν», εξήγησε.

Ο Moby είναι γνωστός ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλώνει ότι «η απλή μου πεποίθηση [είναι] ότι κάθε ον που αισθάνεται, έχει το δικαίωμα να ζει τη ζωή του σύμφωνα με τη θέλησή του».

O Μoby στο Release Athens

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τον Moby, την Τετάρτη 1η Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Ο Αμερικανός superstar, μια από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής (και όχι μόνο), επιστρέφει δυναμικά στις περιοδείες και την παγκόσμια μουσική σκηνή, υποσχόμενος ένα show γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του. Mαζί του οι θρυλικοί Garbage.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 70€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 250€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Moby, Garbage & more tba (1/7, Πλατεία Νερού) + Nick Cave & The Bad Seeds & more tba (24/6, Πλατεία Νερού) προς 110€ (όφελος 25€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.