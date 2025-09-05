Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τη δίκη Φιλιππίδη- «Ναι, καλά έκανα και μίλησα»

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Στούντιο 4», όπου και παραχώρησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο, μια ξεχωριστή και εφ' όλης της ύλης συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός, βρέθηκε στον καναπέ του «Στούντιο 4», από όπου και μίλησε για την δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και για τα συναισθήματα που βίωνε όλο αυτό το διάστημα.

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Όσα αποκάλυψε για τη δίκη Φιλιππίδη

Αρχικά λοιπόν, η ίδια, απάντησε στις ερωτήσεις των δύο παρουσιαστών αναφορικά με το πώς αισθάνεται, λίγους μήνες μετά το τέλος της δίκης για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους σε αυτό το σημείο, διευρύνεσαι πως δεν επιθυμεί να μιλάει πολύ συγκεκριμένα για το ζήτημα, ωστόσο θέλησε να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις:

«Έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω να μιλάω γι’ αυτό. Δηλαδή να μην πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ήταν μια διαδικασία πολύ δύσκολη ψυχικά, για όλους, και τώρα τελείωσε» .

Στην ερώτηση μάλιστα που της έθεσε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου αναφορικά με το τι έχει «μείνει» από όλη αυτή την ιστορία, η ηθοποιός απάντησε: «Δεν έχει περάσει ακόμα τόσος καιρός για να κάτσουν τα πράγματα και να δω τι μένει, σίγουρα μια ανακούφιση προς το παρόν, ότι έχει τελειώσει». Και πρόσθεσε «Έχει κλείσει ο κύκλος».

«Σχετικά με το τι αποκόμισε έδωσε την εξής απάντηση: Δεν πήρα κάποιο μάθημα από αυτό, πιο πολύ κοινωνικά μαθήματα και αυτά αρνητικά. Και μόνο που ακούς να μιλούν για εσένα… Κάποια στιγμή το παίρνεις απόφαση και δεν ασχολείσαι με αυτούς που δεν σε νοιάζει τι θα πουν. Αυτή είναι και η φύση της δουλειάς μας, να συνειδητοποιήσεις ότι θα σε σχολιάσουν».

Έσπευσε μάλιστα να τονίσει: «Εγώ έχω έναν μηχανισμό που θα το ζήσω για μια ημέρα, και μετά θα πω τέλος προχώρα. Με την οικογένειά μου είχαν γίνει συζητήσεις και πριν και κατά τη διάρκεια διάφορες», ενώ υπογράμμισε: «Δεν το έκανα μόνη μου αυτό, ήταν άλλα κορίτσια που ήταν στο δικαστήριο, όχι εγώ. Ναι καλά έκανα και μίλησα. Δεν υπήρξε στιγμή που το μετάνιωσα. Ένιωσα δικαίωση ναι».