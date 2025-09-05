Games
Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη

Χωρίς την Ανθή Βούλγαρη σήμερα η «Κοινωρία ωρα Mega».

Σόλο βρέθηκε σήμερα στην παρουσίαση της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, καθώς η Ανθή Βούλγαρη απουσίασε λόγω μιας αδιαθεσίας του γιου της.

Απευθυνόμενος στους τηλεθεατές, ο παρουσιαστής εξήγησε ότι η συνεργάτιδά του έμεινε στο σπίτι, προκειμένου να είναι δίπλα στο παιδί της που παρουσίασε πυρετό. «Έτσι είναι τα παιδιά, ανεβάζουν πυρετό, περνούν μικρές αδιαθεσίες», σχολίασε με χιούμορ, τονίζοντας ότι τα δύσκολα μόλις ξεκινούν, ειδικά όταν έρθει η ώρα του βρεφονηπιακού σταθμού.

Κατέληξε λέγοντας πως η απουσία της είναι απόλυτα δικαιολογημένη, καθώς «καλύτερα να είναι στο σπίτι με το καμάρι της, παρά εδώ με το μυαλό της αλλού», ενώ διαβεβαίωσε το κοινό ότι η εκπομπή θα προχωρήσει κανονικά με πλούσια θεματολογία.

Τι ομολόγησε ο 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στην Ακρόπολη: «Δεν τους χωνεύω»

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Επιστρέφουν Χασαπόπουλος - Βούλγαρη

Πρεμιέρα για την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη

Κοινωνία ώρα Mega: Έριξαν αυλαία Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη

Ανθή Βούλγαρη: Ξέσπασε σε κλάματα on air στον με την υπόθεση Μουρτζούκου

