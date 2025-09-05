Games
Τι ομολόγησε ο 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στην Ακρόπολη: «Δεν τους χωνεύω»

Τι ομολόγησε ο 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στην Ακρόπολη: «Δεν τους χωνεύω» Φωτογραφία: Hu Chen on Unsplash
Βίντεο κατέγραψαν άγνωστο άνδρα να σπρώχνει το καρότσι με το μωρό που έπεσε θύμα αρπαγής κι εντοπίστηκε εντέλει στην Ακρόπολη.

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται ένας 17χρονος, ο οποίος ομολόγησε την εμπλοκή του σε υπόθεση αρπαγής βρέφους στον Πειραιά.

Ο νεαρός, ελληνικής καταγωγής - που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές - υποστήριξε πως προέβη στις αρπαγές επειδή θεωρούσε ότι οι οικογένειες Ρομά δεν προσέχουν τα παιδιά τους. «Δεν τους χωνεύω» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς κι ήθελε να δείξει «πόσο άχρηστοι είναι».

Ο άνδρας φέρεται να συμμετείχε και στην αρπαγή βρέφους που είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάιο στην Ομόνοια, ενώ στο παρελθόν παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία και εισέπραττε πρόστιμα από επιβάτες χωρίς εισιτήριο.

Όσον αφορά τη μητέρα του μωρού, εκείνη μετέβη στο ΑΤ Καμινίων για να καταγγείλει την αρπαγή, όπου και συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Όπως ανέφερε, ο άνδρας της πρότεινε να της αγοράσει γάλα από το φαρμακείο, ωστόσο της απέσπασε το μωρό και τράπηκε σε φυγή. Νωρίτερα ωστόσο φέρεται να της είχε ψωνίσει κι από ένα σούπερ μάρκετ - γεγονός που η ίδια απέκρυψε.

Υπενθυμίζεται πως το βρέφος εντοπίστηκε στις 20:30 της Τετάρτης από μία 54χρονη, μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ σε πάρκο επί της οδού Καλλιρρόης, στην περιοχή της Ακρόπολης.

Σε βίντεο που δημιοσιεύθηκε χθες καταγράφεται η αρπαγή του δίμηνου βρέφους στα Καμίνια από τον 17χρονο. Στο υλικό φαίνεται ο ανήλικος να κινείται γρήγορα στους δρόμους, σπρώχνοντας το καρότσι με το βρέφος, το οποίο είχε αρπάξει λίγο νωρίτερα από την ακτή Κονδύλη.

