Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 25 Οκτωβρίου, στο σπίτι της οικογένειας σε περιοχή της Καρδίτσας, καθώς η μητέρα τηγάνιζε.

Επιστρέφουν τα χαμόγελα στην οικογένεια του μικρού Θανάση από την Καρδίτσα.

Το 18 μηνών αγοράκι έδωσε μάχη στη ΜΕΘ με σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα από καυτό λάδι, με τους γονείς τους να μιλούν για «θαύμα».

Η υγεία του 18 μηνών βρέφους από την Καρδίτσα, το οποίο νοσηλευόταν από τα τέλη Οκτωβρίου στην εντατική με εκτεταμένα εγκαύματα που του προκάλεσε το καυτό λάδι από τηγάνι, βελτιώθηκε θεαματικά.

«Μας προσφέρατε ξανά το χαμόγελο του Θανάση μας», αναφέρουν σε μία συγκινητική επιστολή προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων και σε όσους βοήθησαν το παιδί τους.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς… Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί ήσασταν και είστε εκεί – φύλακες άγγελοι του μωρού μας, Θανασάκη», αναφέρουν.

Ευχαριστούν το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Γιώργο Χαραλάμπους, που – όπως λένε – βρέθηκε στο πλευρό της οικογένειας από την πρώτη στιγμή, ακόμα και για το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής.

Στην επιστολή τους αναφέρονται και στον υπουργό, Κώστα Τσιάρα «για το άμεσο ενδιαφέρον του», τονίζοντας ότι «έκανε το παιδί μας παιδί του και δεν μας άφησε ούτε στιγμή».