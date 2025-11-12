Σε φυλάκιση τριών ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η 40χρονη μητέρα του βρέφους.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης καταδίκασε σε φυλάκιση τριών ετών, με τριετή αναστολή, 40χρονη για συστηματική κακοποίηση του βρέφους της, με συνέπεια να του προκαλέσει μόνιμες σωματικές βλάβες.

Η μητέρα κρίθηκε ένοχη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, ενώ της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Αρχικά για την υπόθεση κατηγορήθηκαν και η πατέρας με τη γιαγιά του βρέφους, όμως στη συνέχεια απαλλάχθηκαν καθώς δεν προέκυψε κάτι μεμπτό σε βάρος τους.

Το μωρό γεννήθηκε πρόωρα την 1η Απριλίου 2019 και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η κακοποίηση ξεκίνησε μόλις ένα μήνα μετά τη γέννησή του, όταν μεταφέρθηκε στο σπίτι του και έπρεπε να του χορηγείται οξυγόνο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι γιατροί του νοσηλευτικού ιδρύματος που επισκέπτονταν το σπίτι για να ελέγξουν εάν τηρούνταν οι οδηγίες που είχαν δοθεί στη μητέρα, διαπίστωσαν ότι το βρέφος υποσιτιζόταν.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020 το βρέφος υπέστη κακοποίηση και νοσηλεύτηκε σε διάφορα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Αρχικά με κάταγμα στο δεξί μηριαίο οστό και στη συνέχεια με εγκεφαλικό οίδημα, κατάγματα στα πλευρά και με διαδοχικά υποσκληρίδια αιματώματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Οι σωματικές βλάβες χαρακτηρίστηκαν βαριές, καθώς κινδύνεψε η ζωή του μωρού και προκλήθηκαν κινητική αναπηρία, διαταραχές όρασης και αναπτυξιακές διαταραχές, όπως αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Η 40χρονη υποστήριξε ότι προκάλεσε «κατά λάθος» το κάταγμα στο πόδι του βρέφους, προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει την ώρα που το τάιζε και αρνήθηκε τις άλλες πράξεις που περιγράφοντραι στο κατηγορητήριο. Η επιμέλεια του βρέφους ανατέθηκε στη γιαγιά, ωστόσο προέκυψε ότι η 40χρονη πήγαινε καθημερινά στο σπίτι όπου ζούσε το μωρό.

Η εισαγγελέας στην αγόρευσή της έκανε λόγο για «δολοφονικές επιθέσεις» της κατηγορούμενης στο παιδί της. «Η μητέρα δεν έδειξε σε κανένα σημείο ευαισθησία για το τι έχει περάσει αυτό το παιδί, το οποίο, μετά από αυτές τις βλάβες, παρουσιάζει μόνιμες αναπηρίες», είπε η εισαγγελική λειτουργός, ζητώντας την ενοχή της 40χρονης. Αναρωτήθηκε, δε, «αν αυτό το παιδί, που γεννήθηκε πρόωρα, ήταν τόσο βάρος», ενώ σχολιάζοντας την απολογία της γυναίκας, είπε: «Δεν είδα καμία αγάπη μάνας προς το παιδί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ