Στη συνέντευξή της στον ΑΝΤ1 και την Μ. Σαράφογλου η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ είπε ότι θα ζητήσει από τον Ντ. Τραμπ να επισκεφθεί τη χώρα μας, παρόλο που, όπως εξήγησε, είναι πάρα πολύ απασχολημένος. «Θα ήταν υπέροχο να μιλήσει στην Ακρόπολη» εκτίμησε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας, παράλληλα, επίσκεψη του Κ. Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο. "Θα τον συνοδεύσω", σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης υπογράμμισε ότι συμπαθεί πολύ τον πρωθυπουργό και τη σύζυγό του, «είναι ικανοί, εργατικοί, ταλαντούχοι». Ως απόδειξη της μεγάλης σημασίας που δίνει στη χώρα μας ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι επέλεξε προσωπικά την ίδια ως επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Παρόλα αυτά, όταν της ζητήθηκε, με αφορμή τις γεωτρήσεις που προγραμματίζονται νοτίως της Κρήτης, να ξεκαθαρίσει αν οι ΗΠΑ στηρίζουν την Ελλάδα έναντι της τουρκικής αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα λέγοντας:

«Έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Ήμασταν ανέκαθεν στενοί σύμμαχοι και αυτό θα συνεχιστεί. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ με επέλεξε προσωπικά, ως πρέσβη στην Ελλάδα λέει πολλά, για το πώς νιώθει για την Ελλάδα και για το τι θέλουμε να επιτύχουμε. Η δική μου προτεραιότητα είναι η διμερής σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, η ενίσχυσή της, ώστε να γίνει κάτι στο οποίο μπορούν να βασίζονται και οι δύο χώρες».

Αλλα αντ΄ άλλων δηλαδή...

Ε.Σ.