Ανοίγει ο δρόμος για παρόμοιες πρωτοβουλίες και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλες οι τορτίγιες που παρασκευάζονται στην Καλιφόρνια πρέπει να περιέχουν συγκεκριμένη ποσότητα φολικού οξέος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία το αλεύρι corn masa, το κύριο συστατικό στις τορτίγιες καλαμποκιού, να εμπλουτιστεί με φολικό οξύ, ένα βασικό θρεπτικό συστατικό για την υγεία των βρεφών.

Το φολικό οξύ έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών της σπονδυλικής στήλης και του εγκεφάλου έως και 70% όταν λαμβάνεται νωρίς στην εγκυμοσύνη. Η Καλιφόρνια, αξιοποιώντας στοιχεία που δείχνουν ότι οι γυναίκες στη Λατινική Αμερική, είναι η λιγότερο πιθανή ομάδα να καταναλώνει επαρκές φολικό οξύ, στοχεύει με αυτή τη νομοθεσία στην αύξηση της πρόσληψής του σε αυτήν την ομάδα.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι κατασκευαστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε κιλό αλεύρου corn masa περιέχει 0,7 χιλιοστόγραμμα φολικού οξέος, ενώ τα προϊόντα υγρής μορφής corn masa θα πρέπει να περιέχουν 0,4 χιλιοστόγραμμα ανά κιλό.

Οι υπεύθυνοι υγείας εκτιμούν ότι η πρωτοβουλία αυτή θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, μειώνοντας τις γενετικές ανωμαλίες και υποστηρίζοντας τη διατροφική πρόληψη σε ευπαθείς ομάδες.

Με τον συγκεκριμένου νόμο η Καλιφόρνια γίνεται η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που απαιτεί να έχουν οι τορτίγιες μεγαλύτερη ποσότητα φολικού οξέως, ανοίγοντας τον δρόμο για παρόμοιες πρωτοβουλίες σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ.