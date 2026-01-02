Το Dnews.gr χαρτογραφεί μέσα από ερωτήσεις – απαντήσεις τις αλλαγές.

Το 2026 ξεκινά με εκτεταμένες αλλαγές στη φορολογία, διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο ελαφρύνσεων που αφορά εισοδήματα, κατανάλωση και ακίνητη περιουσία. Η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας μειώνει άμεσα την παρακράτηση φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους, αυξάνοντας τα καθαρά ποσά που λαμβάνουν κάθε μήνα, ενώ σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες φορολογουμένων.

Παράλληλα, τίθενται σε ισχύ μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε νησιωτικές περιοχές, καταργούνται πρόσθετες επιβαρύνσεις όπως το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης και προβλέπονται σημαντικές μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς. Το 2026 έφερε παρεμβάσεις στα τεκμήρια διαβίωσης, ειδικές απαλλαγές για ελεύθερους επαγγελματίες και νέες μητέρες, καθώς και ισχυρά κίνητρα για μισθώσεις και αναβαθμίσεις ακινήτων.

Το Dnews.gr χαρτογραφεί μέσα από ερωτήσεις – απαντήσεις τις αλλαγές ώστε κάθε φορολογούμενος να γνωρίζει πότε και πώς προκύπτει το όφελος.

1. Ποιοι είδαν πρώτοι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους το 2026;

Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ ήταν οι πρώτοι που διαπίστωσαν αυξημένα ποσά στους λογαριασμούς τους, καθώς προπληρώνονται μισθοί και συντάξεις και εφαρμόστηκε άμεσα η μειωμένη παρακράτηση φόρου. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν τη διαφορά με την καταβολή του μισθού Ιανουαρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. Τι αλλάζει με τη νέα φορολογική κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους;

Η νέα κλίμακα μειώνει τους συντελεστές και τη μηνιαία παρακράτηση φόρου, αυξάνοντας τις καθαρές αποδοχές. Σε αρκετές περιπτώσεις το ετήσιο όφελος φτάνει ακόμη και το ισοδύναμο δύο επιπλέον μισθών, με μεγαλύτερους κερδισμένους τους νέους έως 30 ετών, τις οικογένειες με παιδιά και όσους έχουν μεσαία ή υψηλότερα εισοδήματα.

3. Ποιοι δεν έχουν άμεσο όφελος από τις αλλαγές;

Περιορισμένο ή μηδενικό όφελος έχουν εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα, ενώ ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και φορολογούμενοι με μεσαία εισοδήματα από ακίνητα θα χρειαστεί να περιμένουν έως τα μέσα του 2027 για να δουν τη μείωση φόρου, καθώς τότε θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2026.

4. Πού εφαρμόζεται ο μειωμένος ΦΠΑ και τι σημαίνει για τους καταναλωτές;

Από την Πρωτοχρονιά ισχύει μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε 24 νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, βάσει της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ. Οι συντελεστές διαμορφώνονται πλέον στο 17%, 9%, 4% και 3%, μειώνοντας το κόστος προϊόντων και υπηρεσιών, με εξαίρεση τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

5. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να ισχύσει ο μειωμένος ΦΠΑ;

Ναι. Τα αγαθά πρέπει να βρίσκονται στα συγκεκριμένα νησιά τη στιγμή της πώλησης και η επιχείρηση να έχει έδρα ή υποκατάστημα εκεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ.

6. Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ και στα τεκμήρια διαβίωσης;

Περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, και σε ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους, θα δουν τον ΕΝΦΙΑ του 2026 μειωμένο κατά 50%, με προοπτική μηδενισμού το 2027. Παράλληλα, σχεδόν 500.000 φορολογούμενοι απαλλάσσονται από τεκμήρια διαβίωσης, ενώ αλλάζει και ο τρόπος υπολογισμού τους για αυτοκίνητα μετά το 2010, με βάση τους ρύπους.

7. Ποια επιπλέον φορολογικά κίνητρα ισχύουν για κατοικίες και οικογένειες;

Καταργήθηκε το τέλος 10% στη συνδρομητική τηλεόραση, διατηρείται η απαλλαγή από ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες νεόδμητων κατοικιών έως το τέλος του έτους και θεσπίζεται τριετής απαλλαγή φόρου εισοδήματος για ενοίκια από κλειστές κατοικίες ή ακίνητα τύπου Airbnb που θα διατεθούν στη μακροχρόνια μίσθωση. Επιπλέον, προβλέπεται έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για εργασίες αναβάθμισης ακινήτων, ενώ οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα για τρία χρόνια.