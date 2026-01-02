Η απόφαση έρχεται ως αντίποινα στην πρόσφατη απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στους πολίτες αυτών των χωρών.

Οι χώρες της Δυτικής Αφρικής, Μάλι και Μπουρκίνα Φάσο, ανακοίνωσαν την άμεση απαγόρευση εισόδου σε Αμερικανούς πολίτες. Η απόφαση αυτή έρχεται ως αντίποινα στην πρόσφατη απαγόρευση που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στους πολίτες αυτών των χωρών.

Και οι δύο χώρες επικαλέστηκαν την αρχή της αμοιβαιότητας, επισημαίνοντας ότι οι περιορισμοί στους Αμερικανούς υπηκόους αντανακλούν τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Δεκέμβριο, ο Λευκός Οίκος είχε επεκτείνει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για να συμπεριλάβει το Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα, χώρες που διοικούνται από στρατιωτικές κυβερνήσεις.

Η Ουάσινγκτον δικαιολόγησε την απαγόρευση επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες επιθέσεις από ένοπλες ομάδες στην περιοχή, που αποτελούν σοβαρή πρόκληση για τις τοπικές αρχές ασφαλείας.