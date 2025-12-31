Η ανάρτηση του Τραμπ αναπαρήχθη από έναν λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Χ και από το υπουργείο Ενέργειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέρμαχος της υπεροχής των ΗΠΑ έναντι των πάντων, μπέρδεψε το εθνικό σύμβολο με ένα ισραηλινό γεράκι.

Για να αποδείξει πόσο επιβλαβής είναι για τα πτηνά η αιολική ενέργεια, ανάρτησε στο Truth Social μία φωτογραφία όπου εικονίζεται ένα νεκρό αρπακτικό, πεσμένο στη βάση μιας ανεμογεννήτριας. «Οι ανεμόμυλοι σκοτώνουν όλους τους ωραίους αετούς μας», έγραψε ο Τραμπ.

Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχθηκε πριν από πολλά χρόνια στο Ισραήλ και δεν δείχνει έναν λευκοκέφαλο θαλασσαετό – όπως είναι η επίσημη ονομασία του φαλακρού αετού των ΗΠΑ – αλλά ένα γεράκι.

Σύμφωνα με έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου, η φωτογραφία δημοσιεύτηκε το 2017 στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, η οποία ανέφερε τότε ότι προέρχεται από την ισραηλινή υπηρεσία διαχείρισης φυσικών πάρκων. Στον πυλώνα της ανεμογεννήτριας διακρίνονται εξάλλου καθαρά τα εβραϊκά γράμματα.

Πολλοί αιρετοί, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι, επέκριναν την αναπαραγωγή της φωτογραφίας. Μεταξύ αυτών ήταν και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ. «Ο κοιμισμένος Ντον δεν μπορεί να ξεχωρίσει το έμβλημα της Αμερικής;» διερωτήθηκε.

Ο φαλακρός αετός εικονίζεται σε γραμματόσημα, σε χαρτονομίσματα, ακόμη και σε στρατιωτικά εμβλήματα. Ξεχωρίζει λόγω της λευκής κεφαλής του και του μεγάλου μεγέθους του ενώ το πουλί στη φωτογραφία του Τραμπ είναι μικρότερο και σκουρόχρωμο.

Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά σκοτώνονται από ανεμογεννήτριες, σύμφωνα με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), το οποίο όμως διευκρίνισε το 2023 ότι ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί παρά «ένα πολύ μικρό ποσοστό» των πουλιών που σκοτώνονται από άλλους λόγους, όπως από συγκρούσεις με κτίρια ή από επιθέσεις γάτων.