«Κοινωνία ώρα MEGA», με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη!

Ρεκόρ τηλεθέασης για το 2025 σημείωσε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως η κορυφαία πρωινή ενημερωτική εκπομπή.

Το επιτυχημένο magazino του MEGA κυριάρχησε στη ζώνη μετάδοσής του, καταγράφοντας 25,5%, το υψηλότερο μερίδιο τηλεθέασης της χρονιάς, έως τώρα, στο σύνολο του κοινού.

Άκρως εντυπωσιακή ήταν η απήχηση και στο δυναμικό κοινό 18-54, όπου το ποσοστό ανέβηκε στο 26,1%, διασφαλίζοντας την πρωτιά της εκπομπής.

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζει, για έβδομη σεζόν, να κερδίζει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και να αποτελεί την πρώτη τους επιλογή για πρωινή ενημέρωση, με ταχύτητα και αμεσότητα στην κάλυψη της επικαιρότητας αλλά και ουσιαστική επαφή μαζί τους.