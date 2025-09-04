Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Δημήτρης Αποστόλου: Όσα αποκάλυψε για την περιπέτεια της υγείας του (Βίντεο)

Δημήτρης Αποστόλου: Όσα αποκάλυψε για την περιπέτεια της υγείας του (Βίντεο) Φωτογραφία: Φωτογραφία: Glomex/ ΕΡΤ
Στον καναπέ του «Στούντιο 4», βρέθηκε σήμερα ο Δημήτρης Αποστόλου.

Μια ξεχωριστή συνέντευξη παραχώρησε σήμερα, Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου ο σεναριογράφος Δημήτρης Αποστόλου, ο οποίος, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», με οικοδεσπότες τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Μέσα από την συζήτησή τους μάλιστα, ο σεναριογράφος, θέλησε να μοιραστεί και μια περιπέτεια που πέρασε πρόσφατα με την υγεία του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Δημήτρης Αποστόλου στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Αναλυτικότερα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, πως πρόσφατα υποβλήθηκε σε μια κρίσιμη χειρουργική επέμβαση, η οποία ήταν άκρως απαραίτητη για την υγεία του, ενώ μέσω όλης αυτής της «μάχης» που έδωσε, βίωσε και ορισμένες ανατρεπτικές για τον ίδιο καταστάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζένη Μπαλατσινού: Η ανάρτησή της για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Τζένη Μπαλατσινού: Η ανάρτησή της για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Life
Μαρία Κωνσταντάκη: Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την οικογένειά της

Μαρία Κωνσταντάκη: Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την οικογένειά της

Life
Ελένη Καρακάση: Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για την υγεία της

Ελένη Καρακάση: Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για την υγεία της

Life

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο γεγονός πως ορισμένοι άνθρωποι έφυγαν από κοντά του, ενώ ελάχιστοι στάθηκαν αρωγοί στο πλευρό του. Ξεκίνησε λέγοντας πως την συγκεκριμένη χρονική περίοδο διαβάζει σενάρια τα οποία τα έχει κατατάξει σε δύο κατηγορίες: πριν και μετά την επέμβαση:

«Διαβάζω τα δέκα πρώτα τα οποία είναι χωρισμένα σε Π.Ε και Μ.Ε. δηλαδή πριν την εγχείριση και μετά την εγχείριση», και ευθύς έσπευσε να εξηγήσει: «Γιατί έγινε μια σοβαρή εγχείριση, μια εβδομάδα μετά το Πάσχα και αφορά εμένα», τόνισε ο σεναριογράφος.

Σε αυτό το σημείο, οι δύο οικοδεσπότες, ρώτησαν τον Δημήτρη Αποστόλου αν είναι κάτι το οποίο θα ήθελε να μοιραστεί, ενώ ο ίδιος αποκρίθηκε: «Δεν το μοιράζομαι τώρα, όταν κλείσουν οι κάμερες, ναι».

Συμπλήρωσε μάλιστα, πως η συγκεκριμένη χρονική περίοδος ήταν αισθητά δύσκολη για τον ίδιο, καθώς πέρα από την υγεία του ήρθε αντιμέτωπος και με άλλα γεγονότα. Τόνισε συγκεκριμένα: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και εκεί μέτρησα πολλά και τον εαυτό μου, γιατί υπήρχε ακρωτηριασμός».

«Ήταν καλό που έγινε», πρόσθεσε: «Ήταν ένα πράγμα που δεν χρειαζόταν πια να κουβαλάω, έφυγε. Η εγχείρηση πήγε καλά, το μετεγχειρητικό ήταν πάρα πολύ κακό. Έγραφα δηλαδή μία μέρα στις τρεις από τον πόνο».

Τότε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, έσπευσε να ρωτήσει τον δημοσιογράφο: «Είχες ανθρώπους δίπλα σου;» με τον Δημήτρη Αποστόλου να αποκρίνεται:

«Πολύ λίγου. Έναν βασικά και έναν- δύο ανθρώπους που ερχόντουσαν και φεύγανε. Ανθρώπους που χρειαζόμουν, μου γύρισαν την πλάτη, οπότε, ξέρεις, το κρατάω αυτό», δήλωσε συνειδητά ο σεναριογράφος.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, ρωτήθηκε αν ο ίδιος, ζήτησε ποτέ συμπαράσταση από κανέναν και τότε ο σεναριογράφος δήλωσε πως ποτέ δεν το κάνει αυτό:
«Συμπαράσταση, δεν ζητάω ποτέ- όχι επειδή είμαι μάγκας, επειδή δεν μ’ αρέσει να επιβαρύνω κανένα».

Έσπευσε μάλιστα να προσθέσει πως όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του, ορισμένοι από όσου το έμαθαν αδιαφόρησαν: «Το έμαθαν πολλοί που αδιαφόρησαν και ήταν και τραυματικό, αποκαλυπτικό. Πέρασα τα διάφορα στάδια του πένθους, τώρα το αντιμετωπίζω έτσι, οκ» ενώ συνέχισε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχει μπει στη ζωή μου το «Χ» και αυτοί οι άνθρωπο έχασαν την εμπιστοσύνη μου».

«Τα παιδιά μου γνώριζαν μέχρι ένα σημείο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας μάλιστα το θέμα, ο ίδιος εξέφρασε τη δυσκολία της κατάστασης: «Από εκεί και πέρα τα πράγματα πήγαν δύσκολα. Απαγορεύτηκε η θάλασσα, ο ήλιος, θα τραβήξει αυτό».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Η τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μοναδικό πράγμα για το οποίο μετάνιωσε και η διαδοχή

Η τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μοναδικό πράγμα για το οποίο μετάνιωσε και η διαδοχή

Entertainment
Μαρία Κωνσταντάκη: Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την οικογένειά της

Μαρία Κωνσταντάκη: Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την οικογένειά της

Life
Νατάσσα Μποφίλιου: Η απάντηση για τον πατέρα της, τα σχόλια και τον τρόπο ζωής της (Βίντεο)

Νατάσσα Μποφίλιου: Η απάντηση για τον πατέρα της, τα σχόλια και τον τρόπο ζωής της (Βίντεο)

Life
Στέλιος Καζαντζίδης: Η σύζυγός του μιλάει για τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Στέλιος Καζαντζίδης: Η σύζυγός του μιλάει για τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Life

NETWORK

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

healthstat.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

healthstat.gr
Κάπνισμα: Επιστήμονες ανακάλυψαν τον μηχανισμό που «πυροδοτεί» τον καρκίνο παγκρέατος

Κάπνισμα: Επιστήμονες ανακάλυψαν τον μηχανισμό που «πυροδοτεί» τον καρκίνο παγκρέατος

healthstat.gr
Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

healthstat.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr