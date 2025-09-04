Δημήτρης Αποστόλου: Όσα αποκάλυψε για την περιπέτεια της υγείας του (Βίντεο)

Στον καναπέ του «Στούντιο 4», βρέθηκε σήμερα ο Δημήτρης Αποστόλου.

Μια ξεχωριστή συνέντευξη παραχώρησε σήμερα, Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου ο σεναριογράφος Δημήτρης Αποστόλου, ο οποίος, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», με οικοδεσπότες τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Μέσα από την συζήτησή τους μάλιστα, ο σεναριογράφος, θέλησε να μοιραστεί και μια περιπέτεια που πέρασε πρόσφατα με την υγεία του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Δημήτρης Αποστόλου στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Αναλυτικότερα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, πως πρόσφατα υποβλήθηκε σε μια κρίσιμη χειρουργική επέμβαση, η οποία ήταν άκρως απαραίτητη για την υγεία του, ενώ μέσω όλης αυτής της «μάχης» που έδωσε, βίωσε και ορισμένες ανατρεπτικές για τον ίδιο καταστάσεις.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο γεγονός πως ορισμένοι άνθρωποι έφυγαν από κοντά του, ενώ ελάχιστοι στάθηκαν αρωγοί στο πλευρό του. Ξεκίνησε λέγοντας πως την συγκεκριμένη χρονική περίοδο διαβάζει σενάρια τα οποία τα έχει κατατάξει σε δύο κατηγορίες: πριν και μετά την επέμβαση:

«Διαβάζω τα δέκα πρώτα τα οποία είναι χωρισμένα σε Π.Ε και Μ.Ε. δηλαδή πριν την εγχείριση και μετά την εγχείριση», και ευθύς έσπευσε να εξηγήσει: «Γιατί έγινε μια σοβαρή εγχείριση, μια εβδομάδα μετά το Πάσχα και αφορά εμένα», τόνισε ο σεναριογράφος.

Σε αυτό το σημείο, οι δύο οικοδεσπότες, ρώτησαν τον Δημήτρη Αποστόλου αν είναι κάτι το οποίο θα ήθελε να μοιραστεί, ενώ ο ίδιος αποκρίθηκε: «Δεν το μοιράζομαι τώρα, όταν κλείσουν οι κάμερες, ναι».

Συμπλήρωσε μάλιστα, πως η συγκεκριμένη χρονική περίοδος ήταν αισθητά δύσκολη για τον ίδιο, καθώς πέρα από την υγεία του ήρθε αντιμέτωπος και με άλλα γεγονότα. Τόνισε συγκεκριμένα: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και εκεί μέτρησα πολλά και τον εαυτό μου, γιατί υπήρχε ακρωτηριασμός».

«Ήταν καλό που έγινε», πρόσθεσε: «Ήταν ένα πράγμα που δεν χρειαζόταν πια να κουβαλάω, έφυγε. Η εγχείρηση πήγε καλά, το μετεγχειρητικό ήταν πάρα πολύ κακό. Έγραφα δηλαδή μία μέρα στις τρεις από τον πόνο».

Τότε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, έσπευσε να ρωτήσει τον δημοσιογράφο: «Είχες ανθρώπους δίπλα σου;» με τον Δημήτρη Αποστόλου να αποκρίνεται:

«Πολύ λίγου. Έναν βασικά και έναν- δύο ανθρώπους που ερχόντουσαν και φεύγανε. Ανθρώπους που χρειαζόμουν, μου γύρισαν την πλάτη, οπότε, ξέρεις, το κρατάω αυτό», δήλωσε συνειδητά ο σεναριογράφος.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, ρωτήθηκε αν ο ίδιος, ζήτησε ποτέ συμπαράσταση από κανέναν και τότε ο σεναριογράφος δήλωσε πως ποτέ δεν το κάνει αυτό:

«Συμπαράσταση, δεν ζητάω ποτέ- όχι επειδή είμαι μάγκας, επειδή δεν μ’ αρέσει να επιβαρύνω κανένα».

Έσπευσε μάλιστα να προσθέσει πως όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του, ορισμένοι από όσου το έμαθαν αδιαφόρησαν: «Το έμαθαν πολλοί που αδιαφόρησαν και ήταν και τραυματικό, αποκαλυπτικό. Πέρασα τα διάφορα στάδια του πένθους, τώρα το αντιμετωπίζω έτσι, οκ» ενώ συνέχισε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχει μπει στη ζωή μου το «Χ» και αυτοί οι άνθρωπο έχασαν την εμπιστοσύνη μου».

«Τα παιδιά μου γνώριζαν μέχρι ένα σημείο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας μάλιστα το θέμα, ο ίδιος εξέφρασε τη δυσκολία της κατάστασης: «Από εκεί και πέρα τα πράγματα πήγαν δύσκολα. Απαγορεύτηκε η θάλασσα, ο ήλιος, θα τραβήξει αυτό».