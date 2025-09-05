Νίκος Πορτοκάλογλου: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο - Υποβλήθηκε σε αφαίρεση χολής

Το δημόσιο «ευχαριστώ» του τραγουδιστή μέσα από το νοσοκομείο.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου νοσηλεύεται από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στο Facebook, λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο γνωστός τραγουδιστής ενημέρωσε ότι παραμένει στο νοσοκομείο, καθώς υπεβλήθη σε επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε περίπου 10 ημέρες θα είναι σε θέση να επιστρέψει κανονικά στις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Κλείνω κι έρχομαι! Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης.Καταλαβαίνω ότι κάποιοι ανησυχείτε μήπως πρόκειται για κάτι σοβαρό, αλλά θέλω να σας καθησυχάσω. Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης, η οποία με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να αντιμετωπιστεί άμεσα. Δύο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν ότι σε περίπου 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες.Σας στέλνω την αγάπη μου και ανυπομονώ να σας δω από κοντά στο Βεάκειο, μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα, στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου. Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω!».

{https://www.facebook.com/NikosPortokaloglou/posts/pfbid02ybPVoHJS4KCFykUaGxU9446niuoX2CnVHnbzNZBfjMkCpfrnQyS9WgEEHZWmjscfl}