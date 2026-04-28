«Τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «πέταξε το γάντι» στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που στρέφουν τα πυρά τους κατά του Άκη Σκέρτσου, για το επιτελικό κράτος και κάλυψε τον υπουργό Επικρατείας, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «τις διαφορές μας τις λύνουμε εντός των τειχών».

Μιλώντας στο 5ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Ναύπλιο, ο πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε του επιτελικού κράτους και τόνισε πως οι παρεμβάσεις του Άκη Σκέρτσου δεν γίνονται για να «καπελώσει» κάποιον, αλλά προκειμένου «να λύνει προβλήματα συντονισμού».

Τις τελευταίες ημέρες, ο Άκης Σκέρτσος δέχεται τα πυρά «γαλάζιων» στελεχών, μεταξύ άλλων επειδή του χρεώνουν μέρος της ευθύνης για το επιτελικό κράτος και της «απαξιωτικής συμπεριφοράς»- σύμφωνα με τους ίδιους- προς τους βουλευτές.

«Επιτελικό κράτος σημαίνει αν κολλήσει κάπου ένα έργο, θα χτυπήσει ένα καμπανάκι και κάποιος θα ασχοληθεί, σημαίνει να κάνουμε υπουργικό συμβούλιο κάθε μήνα, να έχουμε προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου στην αρχή του χρόνου», είπε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνέχισε λέγοντας ότι επιτελικό κράτος «σημαίνει ένας κεντρικός προγραμματισμός που μας επιτρέπει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μια χώρα να μπορούμε την κάνουμε κάπως πιο απλή, για να μπορούμε να ενημερωνόμαστε, να θέτουμε προτεραιότητες και όποτε χρειάζεται διακυβερνητικός συντονισμός, να μπορεί ο Άκης Σκέρτσος, με την ιδιότητά του, η γραμματεία συντονισμού της κυβέρνησης, να παρεμβαίνει, όχι για να καπελώνει κανέναν, αλλά για να λύνει προβλήματα συντονισμού».

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως δεν υπάρχει σοβαρή χώρα που δεν διαθέτει ένα ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης με δημόσιους υπαλλήλους, που να υλοποιούν εξαιρετικά σύνθετα έργα όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. «Είναι ένας τρόπος διοίκησης που φέρνει κοντά την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη. Όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι στη ΝΔ είμαστε μια ομάδα, ένα ανοιχτό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα, τιμούμε την κοινοβουλευτική ομάδα, τιμούμε τους βουλευτές μας, ζητούμε να βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι, τα συζητούμε ανοιχτά. Είμαστε μία οικογένεια, τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών και για αυτό προχωράμε τελικά μπροστά», υπογράμμισε.

«Είμαστε η κυρίαρχη πολιτική δύναμη και θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη μεγάλη αποστολή που μας έχετε αναθέσει», συμπλήρωσε και έδωσε ραντεβού στο συνέδριο της ΝΔ, στις 15-17 Μαΐου, «όπου θα σαλπίσουμε το μήνυμα για την τελική μεγάλη μάχη για τις επόμενες εθνικές εκλογές».

Σκέρτσος προς βουλευτές: Ο εχθρός μας δεν είναι μέσα

Νωρίτερα, μιλώντας στο 5ο προσυνέδριο της ΝΔ, ο Άκης Σκέρτσος διεμήνυσε στους «γαλάζιους» βουλευτές πως «ο εχθρός μας δεν είναι μέσα».

«Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Αντίπαλος μας δεν είναι τα κόμματα που ασκούν μια φθηνή αντιπολίτευση. Και δεν είμαστε ούτε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι. Να κινηθούμε με ενότητα μέσα, ο εχθρός μας δεν είναι μέσα. Ο αντίπαλος μας είναι έξω είναι τα προβλήματα και όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε συντεταγμένες λύσεις στα προβλήματα», υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας.

{https://www.youtube.com/watch?v=6Vvn9lriMo8}