Σαφείς αιχμές για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους και τον τρόπο λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό της κυβέρνησης άφησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Παππάς, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικά 90,1.

Αναφερόμενος στην κοινή επιστολή πέντε βουλευτών, ο κ. Παππάς υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ομάδα με κοινή πορεία και βαθιά γνώση των προβλημάτων της περιφέρειας. Όπως είπε, οι ίδιοι έχουν διαχρονική σχέση και εμπειρία, ενώ χαρακτήρισε ως «κερασάκι στην τούρτα» την πρόσφατη ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών, η οποία αποτέλεσε αφορμή για την παρέμβασή τους.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε για την εξέλιξη του επιτελικού κράτους, σημειώνοντας ότι, αν και η αρχική του εφαρμογή το 2019 συνέβαλε στην οργάνωση του κράτους και στην αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, στη συνέχεια παρουσιάστηκαν σοβαρά κενά στην καθημερινή λειτουργία. Όπως τόνισε, υπάρχει υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε πρόσωπα που δεν κρίνονται πολιτικά, σε αντίθεση με τους βουλευτές, στους οποίους –όπως είπε– συχνά μετακυλίονται ευθύνες.

Ερωτηθείς για τον ρόλο εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, αναγνώρισε ότι αρκετοί έχουν επιδείξει αποτελεσματικότητα, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Ωστόσο, επέμεινε πως το ζήτημα δεν είναι μόνο ποιος εκλέγεται, αλλά η ανάγκη για λύσεις και λογοδοσία από όλους.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή των βουλευτών, ιδιαίτερα όταν αυτές επηρεάζουν άμεσα τις τοπικές κοινωνίες. Ειδική αναφορά έκανε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας ζήτημα κατανομής ευθυνών.

Τέλος, ερωτηθείς αν ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να επανεξετάσει συνεργασίες με στενούς του συνεργάτες, σημείωσε ότι αυτό αποτελεί δική του αρμοδιότητα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως όλοι πρέπει να κρίνονται, ιδίως όσοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.