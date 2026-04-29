Ο κ. Μπαραλιάκος τόνισε την ανάγκη οι βουλευτές της Περιφέρειας να έχουν «μεγαλύτερο ρόλο» στα «κέντρα λήψης αποφάσεων».

Ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ, Φώντας Μπαραλιάκος, μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Εκείνη και εγώ» με τον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα, στον απόηχο της επιστολής που συνυπέγραψε με 4 συναδέλφους του στα «Νέα», στην οποία ασκείται κριτική στο επιτελικό κράτος.

Ο κ. Μπαραλιάκος, ειδικότερα, τόνισε την ανάγκη οι βουλευτές της Περιφέρειας να έχουν «μεγαλύτερο ρόλο» στα «κέντρα λήψης αποφάσεων», προσθέτοντας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ το επιτελικό κράτος έχει ευθύνη, επισημαίνοντας πως έπρεπε συγκεκριμένες παρεμβάσεις να έχουν γίνει νωρίτερα. Παράλληλα, τόνισε, σε μια αναφορά με σαφή αποδέκτη τον Άκη Σκέρτσο, πως «όσοι επιλέγονται από τον πρωθυπουργό, πρέπει να είναι πιο κοντά σε μας», τους βουλευτές της Περιφέρειας, που μεταφέρουν αιτήματα και ζητήματα που υπάρχουν σε όσους «σχεδιάζουν την επόμενη μέρα».

Ερωτηθείς για τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και του Άκη Σκέρτσου και την αναφορά του υπουργού Επικράτειας για «φέουδα, τιμάρια», είπε: «Προφανώς είμαστε ομάδα, ωστόσο υπάρχει το επιτελικό κράτος, το οποίο, από την στιγμή που ορκίζονται οι υπουργοί, λαμβάνουν έναν μπλε φάκελο από το επιτελικό κράτος, στο οποίο είναι ο Άκης Σκέρτσος. Το επιτελικό κράτος έχει ρόλο στο σχεδιασμό πολιτικής των υπουργείων. Δεν υπάρχουν εχθροί εντός των πυλών, δεν ξέρω ποιον εννοεί ο κ. Σκέρτσος, το βασικό νόημα του χθεσινού άρθρου των Νέων ήταν η εκπροσώπηση των πολιτών».

Στην αναφορά πως οι επισημάνσεις έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της κυβέρνησης και του επιτελικού κράτους, είπε ότι είναι «αποδεδειγμένα επιτυχημένο στις περιόδους μεγάλων κρίσεων, αλλά πρέπει να ασκηθεί μια κριτική, ενώ είναι απαραίτητη η συμβολή μας στην καλύτερη λειτουργία της κυβέρνησης. Στόχος είναι να γίνουμε καλύτεροι, σε σχέση με τα παραδοτέα, μέχρι την ημέρα των εκλογών, που θα είναι του χρόνου τέτοιο καιρό. Εμείς θα κριθούμε από το έργο μας».

Ερωτηθείς για το αν κρίνεται από το έργο του και ο κ. Σκέρτσος, είπε ότι «όλοι κρινόμαστε» και πως «απολογούμαστε για ό,τι συμβαίνει ή όχι στο κυβερνητικό πεδίο. Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερο ρόλο στα κέντρα λήψης αποφάσεων των Αθηνών».

«Επειδή γίνεται η μεταφορά των αιτημάτων, των προβλημάτων, των στόχων από κάτω προς τα πάνω, επειδή διεκδικούμε περισσότερα για τον τόπο μας, θα πρέπει να φτάσει στον τελικό αποδέκτη, την κυβέρνηση: Θέλουμε μεγαλύτερη παρέμβαση στα κέντρα αποφάσεων για την υλοποίηση στρατηγικών στην περιφέρεια, να μην αποφασίζουν άλλοι για εμάς».

Για το ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού: «Θέλω να δω την πρόταση, υπάρχουν και άλλες προτάσεις, όπως το γερμανικό μοντέλο κ.α. Δεν είναι μόνο του το ασυμβίβαστο, προς το παρόν δεν το υποστηρίζω, αλλά κρατώ επιφύλαξη, όταν έρθει, να το συζητήσουμε». Για το γερμανικό μοντέλο και στην επισήμανση ότι ισχυροποιείται το αρχηγικό σύστημα, καθώς οι μισές περιφέρειες θα είναι μονοεδρικές, είπε ότι στην ελληνική κουλτούρα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί: «Μας αρέσει να επιλέγουμε ποιον θα στείλουμε στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Ερωτηθείς για την δήλωση του Γιάννη Παππά ότι ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει και ο συντονιστής του έργου, Άκης Σκέρτσος, συμφώνησε, αναφέροντας πως το επιτελικό κράτος έχει «ευθύνες» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Το θέμα είναι παλιό, όταν εμείς την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε την άρση ασυλίας, νιώσαμε πολύ άβολα. Έπρεπε το θέμα να έχει λυθεί πολύ πιο πριν, η μετάβαση στην ΑΑΔΕ είναι πολύ καλή απόφαση, δεν θα έρχονται οι παραγωγοί στα γραφεία μας να ρωτούν πότε θα πληρωθούν, ενδεχομένως θα έπρεπε να κάνουμε και ένα call center, όπως ο πενταψήφιος αριθμός στον ΕΦΚΑ που δίνει τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη να μάθει τι γίνεται με τη σύνταξή του. Αυτά όλα έπρεπε να έχουν γίνει πιο πριν και όχι τώρα, με συνέπειες για τους συμπολίτες μας και τους βουλευτές».

«Καλό είναι να λείπει η αφ'υψηλού κριτική, όλοι είμαστε μέσα στη μάχη της καθημερινότητας, δεν διεκδικούμε όλοι σταυρό, αλλά είμαστε όλοι μαζί, μια ομάδα. Μέσα σε μια οικογένεια, μπορούμε να εκφράζουμε την κριτική μας, όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί στις τοποθετήσεις μας και αυτό ισχύει και για όσους επιλέγονται από τον πρωθυπουργό, που πρέπει να είναι κοντά σε μας, που είμαστε βουλευτές της Περιφέρειας, έχουμε μια "περπατησιά" στην τοπική κοινωνία, έχουμε την κριτική που μπορεί να φτάσει σε όσους σχεδιάζουν την επόμενη μέρα για τη χώρα μας».

«Δεν τα έχω πει καθόλου με τον κ. Σαμαρά», είπε καταληκτικά ο κ. Μπαραλιάκος, με φόντο τη σχετική επισήμανση πως είναι εκ των συνομιλητών του πρώην πρωθυπουργού.