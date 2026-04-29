Ομιλία Κουτσούμπα στην εκδήλωση στη Βουλή με θέμα: «Οι θέσεις του ΚΚΕ για την αντιπυρική προστασία»

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε, νωρίτερα σήμερα, στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, με θέμα «Οι θέσεις του ΚΚΕ για την αντιπυρική προστασία», στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν παρεμβάσεις από τους: Μυλωνάκη Μανώλη, Αξιωματικό - Υποπυραγό ειδικών καθηκόντων, διπλωματούχο πτυχιούχο μηχανικό, Πελετίδη Κώστα, Δήμαρχο Πατρέων, μέλος του ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ, Μπασογιάννη Θωμά, Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ) και Αντιπρόεδρο Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, Τσιλιγιάννη Βασίλη, σμήναρχο εν αποστρατεία, Πρόεδρο του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΑΣ) και του Συντονιστικού Συμβουλίου Συλλόγων Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) Ενόπλων Δυνάμεων, Ηλία Σπύρο, Δημοτικό Σύμβουλο με το ΚΚΕ στον Δήμο Μαραθώνα, Καλυβιώτη Νίκο, μηχανολόγο-μηχανικό τεχνικό ασφαλείας και γραμματέα του ΔΣ Σωματείου Μισθωτών-Τεχνικών Παραρτήματος Θεσσαλίας, Σκαρβέλη Μιχάλη, Καθηγητή στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπόκαρη Νίκο, Δασολόγο τμήμα Θήρας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ) και μέλους του ΔΣ του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ). Την παρέμβαση της κατέθεσε, διότι δεν παρευρέθηκε λόγω προβλήματος υγείας, η Γεωργιάδου Μαργαρίτα, Δασολόγος στο Δασαρχείο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) και μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ).

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ:

Επιτρέψτε μου, πριν περάσουμε στο σημερινό μας θέμα, να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στη σοβαρή εξέλιξη αυτών των ημερών. Αναφέρομαι στην πολύ βολική για την κυβέρνηση απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών. Κι αυτό παρά τα στοιχεία που έχουν έρθει στην επιφάνεια και δείχνουν ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ - Predator και παρά το αίτημα του ίδιου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση.

Πρόκειται βέβαια για τον Εισαγγελέα και την ηγεσία της Δικαιοσύνης που διορίζει η ίδια η κυβέρνηση, αφού, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ από κοινού απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ, στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να πάψει αυτός ο απαράδεκτος τρόπος διορισμού. Επομένως, τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης περί “ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης”, μόνο περισσότερη οργή προκαλούν.

Επίσης από κοινού, η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ, έχουν διαμορφώσει ένα αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει να παρακολουθούνται, στο όνομα της λεγόμενης “εθνικής ασφάλειας”, οι πάντες και τα πάντα. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί, στρατιωτικοί, και πάνω από όλους ο ίδιος ο “εχθρός λαός”.

Εμείς επιμένουμε στην ανάγκη να αποκαλυφθούν οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος όλες οι υποθέσεις παρακολουθήσεων - συνακροάσεων, αυτονόητα και αυτές σε βάρος του ΚΚΕ, που είχαν γίνει σύστημα από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι θα στηρίξουμε την πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής, με το δικό μας φυσικά σκεπτικό, και κυρίως θα συνεχίσουμε να θέτουμε την ανάγκη ο ίδιος ο λαός να “καθίσει στο σκαμνί” τον μεγάλο ένοχο: Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο του “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”, καθώς και το ίδιο το σημερινό κράτος, που εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι ανίκανο να προστατεύσει δάση και λαϊκές περιουσίες από τις πυρκαγιές, αλλά είναι ικανότατο στις παρακολουθήσεις και στη συγκάλυψη των υπευθύνων.

Φίλες και φίλοι

συντρόφισσες και σύντροφοι

Με τη σημερινή μας εκδήλωση, παραμονές της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, θέλουμε για μια ακόμη φορά να αναδείξουμε το κρίσιμο πρόβλημα της αντιπυρικής προστασίας στη χώρα μας. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: το 2025 καταγράφηκαν πάνω από 500.000 στρέμματα καμένων δασών τα οποία προστέθηκαν και στα πάνω από 450.000 στρέμματα που έγιναν στάχτη το 2024.

Ο απολογισμός καταγράφει επίσης καταστροφές και εκτεταμένες ζημιές σε λαϊκές κατοικίες, καλλιέργειες, καταστήματα, αυτοκίνητα και αστικές υποδομές. Αυτές είναι οι τραγικές συνέπειες της πολιτικής που αντιμετωπίζει τα δάση ως εμπόρευμα. Μια πολιτική που πάει χέρι - χέρι με την ανυπαρξία ουσιαστικής διαχείρισης των δασών και πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της διάλυσης των δασικών υπηρεσιών, με συνέπεια να μην υπάρχει ουσιαστικός αντιπυρικός σχεδιασμός και κατ’ επέκταση να μην πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι και αναγκαίοι καθαρισμοί των δασών, οι διανοίξεις δρόμων, αντιπυρικών ζωνών κλπ.

Δεν σταματούν όμως εδώ. Η απαράδεκτη μεταφορά αρμοδιοτήτων του κράτους στους ΟΤΑ και μάλιστα χωρίς χρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού και μέσων πυρόσβεσης, η ένταξη της πυροσβεστικής στη στρατηγική “Εσωτερικής και εξωτερικής Ασφάλειας” της ΕΕ και του ΝΑΤΟ επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Ο μεγάλος ένοχος είναι η ίδια η λειτουργία, διαχρονικά, του εχθρικού για τον λαό αστικού κράτους. Είναι η πολιτική εμπορευματοποίησης της γης και της χρήσης της, της εμπορευματοποίησης των δασικών οικοσυστημάτων, των παράκτιων περιοχών, η πολιτική της “πράσινης μετάβασης” της ΕΕ, που οπλίζουν και το χέρι των εμπρηστών.

Σε αυτήν την κατεύθυνση εντάσσεται η πολιτική αξιοποίησης των καταστροφών, για επιτάχυνση επενδυτικών σχεδίων και αλλαγών χρήσεων γης, στην οποία συμβάλλει και το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο.

Μιλάμε για τα διάφορα σχέδια “ανασυγκρότησης” και “διαχείρισης”, με στόχο τη μετατροπή των δασών σε πεδίο κυρίως βιομηχανικής, τουριστικής, εκμετάλλευσης, από τα επιχειρηματικά “κοράκια”, τους διάφορους “αναδόχους” ή “διαχειριστές”, σε βάρος βέβαια των λαϊκών αναγκών, των κατοίκων, αλλά και των δασών των περιοχών αυτών.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η πίεση για αλλαγή της χρήσης γης των δασών σε όλη τη χώρα. Με την διεύρυνση των αδειοδοτήσεων για επενδύσεις σε προστατευόμενες περιοχές, Εθνικούς Δρυμούς, ιδιαίτερα από τους ομίλους των ΑΠΕ, των logistics, της διαχείρισης των απορριμμάτων, ή όπου αλλού επενδύει το κεφάλαιο.

Μάλιστα αυτή την ώρα που μιλάμε συζητιέται στη βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ένα νομοσχέδιο που εντείνει την εκμετάλλευση των δασών με τη νομιμοποίηση καταπατήσεων και την αφαίρεση από το δάσος όλης της βλάστησης από τις ξυλοβιομηχανίες και τους ξυλέμπορους, καθώς και των προστατευόμενων περιοχών με την δυνατότητα πολεοδόμησής τους, για τα συμφέροντα των ομίλων των ΑΠΕ, του τουρισμού και των κατασκευών.

Πραγματικός ένοχος για τις καταστροφές είναι η πολιτική που ξεζουμίζει τα φτωχά λαϊκά στρώματα και περικόπτει αναγκαίες κρατικές δαπάνες για την προστασία από καταστροφές και τις κοινωνικές ανάγκες, για να ενισχύει τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Το κράτος μας λένε ότι «δεν αντέχει να χρηματοδοτήσει μια πολιτική προστασία» που θα έχει προτεραιότητα τη ζωή του λαού, της περιουσίας του και του περιβάλλοντος. Αντέχει, όμως, να δαπανά δισεκατομμύρια για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, να συμμετέχει ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, σε αποστολές εκτός συνόρων. Αυτήν την πολιτική ακολούθησαν όλες οι αστικές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, αυτή την πολιτική υλοποίησαν και υλοποιούν οι εκλεκτοί τους στους δήμους και τις περιφέρειες.

Φίλες και φίλοι

Το ΚΚΕ θέτει βέβαια το μεγάλο ζήτημα της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, όμως τεράστια και επείγουσα σημασία για την προστασία της ζωής και της υγείας του λαού έχει η συνολική αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της πολιτικής προστασίας, της αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας, της προστασίας της λαϊκής περιουσίας, των κατοικιών, των δημόσιων κτιρίων, των βιομηχανικών και επαγγελματικών χώρων, των καλλιεργειών, του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και υποδομών, όπως και άλλων, από μεγάλα βιομηχανικά και τεχνολογικά ατυχήματα.

Πριν δύο χρόνια, εδώ στη Βουλή είχαμε αναδείξει ότι με ευθύνη διαχρονικά των κυβερνήσεων, αλλά και της ίδιας της ΕΕ, η πολιτική προστασία, ως μηχανισμός, είναι ενταγμένος στις συμφωνίες των ιμπεριαλιστικών ενώσεων και των κατασταλτικών μηχανισμών τους, στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα. Είχαμε μάλιστα τότε επισημάνει ότι «στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η κυβέρνηση της ΝΔ, εντάσσει ολοκληρωτικά την πολιτική προστασία με τον παραπλανητικό όρο - κλειδί της περιβόητης “ανθεκτικότητας” και στην κατεύθυνση της παραπέρα καταστολής απέναντι στο λαό».

Σήμερα, δύο χρόνια μετά, σε όλα τα επίσημα κείμενα, οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί, κλείνουν σε όλες τις πτώσεις αυτή την “ανθεκτικότητα”! “Ανθεκτικότητα” μέσων και υποδομών, “ανθεκτικότητα”του κρατικού μηχανισμού, των δασών κ.ο.κ.

“Ανθεκτικές” πόλεις, γι’ αυτούς, είναι οι πόλεις που είναι σχεδιασμένες να αντέχουν, να προσαρμόζονται και να ανακάμπτουν γρήγορα από οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και θεσμικούς κραδασμούς!

Και πού είναι ακριβώς το πρόβλημα; Θα αναρωτηθεί κάποιος…

Το πρόβλημα είναι πως αυτή η “ανθεκτικότητα” δεν εξυπηρετεί την προστασία του λαού από φυσικές καταστροφές. Υπηρετεί βασικά την επιδίωξη να αντιμετωπιστούν οι όποιες καταστροφές προκαλεί η συμμετοχή της χώρας και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Αυτή ακριβώς η πολεμική εμπλοκή είναι που μετατρέπει σε στόχους ολόκληρες πόλεις και περιοχές που γειτνιάζουν με βάσεις των ΗΠΑ, πολεμικές βιομηχανίες και κρίσιμες για το ΝΑΤΟ υποδομές. Να ποια είναι η νέα “καύσιμη ύλη” που προστέθηκε τα τελευταία χρόνια από την “ενεργή συμμετοχή” στα ιμπεριαλιστικά σφαγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, πριν δύο μήνες, ψηφίστηκε ο νόμος για την “Ενεργή Μάχη”. Ο νόμος αυτός αποτελεί προσαρμογή του συνόλου του πολιτικού κρατικού μηχανισμού, των εμπλεκόμενων φορέων, των επιχειρήσεων, στις ανάγκες της πολεμικής προετοιμασίας. Κυρίως, με τη δημιουργία της κάθετης δομής “διαχείρισης των κρίσεων”, με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διασύνδεση με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τη στρατηγική της “ανθεκτικότητας” της ΕΕ και του ΝΑΤΟ υπηρετούν και οι κυβερνητικές επιλογές γύρω από την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών, την ψηφιακή διαχείριση κινδύνων, αλλά και την αξιοποίηση του προγράμματος “ΑΙΓΙΣ” που διαφημίζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Το βασικό όμως χαρακτηριστικό του προγράμματος “ΑΙΓΙΣ” είναι ο προσανατολισμός και η ιεράρχηση σε προμήθεια εξοπλισμού και μέσων που χαρακτηρίζονται από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ ως “προϊόντα διπλής χρήσης”.

Ο κ. Μητσοτάκης τον Νοέμβρη στην παραλαβή των αεροσκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος δήλωσε: “Η εξωτερική και η εσωτερική ασφάλεια αντιμετωπίζεται πια μέσα από ένα ενιαίο δόγμα. Αυτό σημαίνει ότι αν κριθεί πως τα μέσα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για άλλες αποστολές, όπως η επιτήρηση συνόρων, αυτό θα γίνει…”.

Ακριβώς γι αυτό, η κυβέρνηση προορίζει εκατοντάδες εκατομμύρια για συστήματα εναέριας και επίγειας παρακολούθησης, εξοπλισμός, που προορίζεται για χρήση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα. Επιμένει λοιπόν, να ρίχνει το βάρος της αντιπυρικής προστασίας στα εναέρια μέσα, στα DRONES και στα αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού και όχι στις επίγειες δυνάμεις και τα πυροσβεστικά!

Όχι, βέβαια, επειδή αγνοεί τα δεδομένα της δασολογικής επιστήμης! Εδώ να επισημάνουμε, ότι σε αυτό το πλαίσιο, εγκρίθηκαν στο ΕΣΠΑ 2021 - 2027 επιπρόσθετες δαπάνες 57,5 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά anti-drone συστημάτων, εναερίων μέσων, στρατιωτικών νοσοκομείων πεδίου κ.α.

Τα περί "ευρωπαϊκής αλληλεγγύης της ΕΕ" και "άμεσης και επιτυχημένης ανταπόκρισης" που ακούμε κατά καιρούς, έχουν προ πολλού καταρρεύσει, αφού πλέον υπάρχουν σαφή δείγματα γραφής από τον λεγόμενο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας “RescEU”.

Πρόκειται για έναν αντιλαϊκό σχεδιασμό, τον οποίο μάλιστα είχε εισηγηθεί ως ευρωβουλευτής τότε, ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Ουσιαστικά πρόκειται για μια δεξαμενή, με έναν ανεπαρκέστατο αριθμό μέσων πυρόσβεσης και προσωπικού που ανακυκλώνονται από χώρα σε χώρα, νομιμοποιώντας έτσι και ταυτόχρονα, διαιωνίζοντας τις ελλείψεις για το ελληνικό κράτος και κάθε κράτος - μέλος της ΕΕ.

Γιατί, αντίληψη της ΕΕ είναι, ότι αποτελεί “κόστος” να συντηρεί κάθε κράτος - μέλος το δικό του στόλο και προσωπικό! Γι’ αυτό και υιοθετεί τη γνωστή στρατηγική περί διατήρησης “ελάχιστων” δυνάμεων σε καθένα από αυτά, και “αντιμετώπισης των μεγάλων κρίσεων” με “ευρωενωσιακή συνδρομή”! Μιλάμε δηλαδή για μία ανακύκλωση των -ούτως ή άλλως- λιγοστών δυνάμεων από χώρα σε χώρα. Και αυτό πάλι, κυρίως μόνον όταν προκύψει μια μεγάλη τραγωδία και συχνά με καθυστέρηση και κατόπιν “εορτής”!

Είναι αποκαλυπτικό ότι, μετά το 2025, μια χρονιά όπου οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών -από τότε που υπάρχουν αρχεία- με περισσότερα από ένα εκατομμύριο εκτάρια καμένα, για να εξοπλιστεί αυτός ο ευρωενωσιακός στόλος, έχει παραληφθεί μόλις… ένα ελικόπτερο, ενώ αναμένονται, μας λένε, άλλα 4.

Το ίδιο ισχύει και για τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, όπου οι παραλαβές για τα πρώτα Canadair αναμένονται από το 2028 και μετά ενώ για τα πολεμικά αεροσκάφη RAFALE και τα F-35 που προμηθεύονται, για να σπέρνουν τον όλεθρο στους λαούς οι ΝΑΤΟϊκοί “σύμμαχοί” τους, οι παραγγελίες κι οι παραλαβές επιταχύνονται συνεχώς. Γίνονται ατάκα κι επί τόπου…

Κι αυτό οι κυβερνώντες και τα αστικά κόμματα μας το παρουσιάζουν, ως “κοινοτική αλληλεγγύη”!

Πραγματική αλληλεγγύη όμως, είναι αυτή που έχει κάνει πράξη ο λαός που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Εκεί που παίρνει σάρκα και οστά το “μόνο ο λαός σώζει το λαό”! Και αποδεικνύει, πως απέναντι από την εγκληματική πολιτική τους, βρίσκεται ο ελληνικός λαός που προσπαθεί να σώσει το σπίτι και το βιος του από την καταστροφή, και με αυτοθυσία βοηθάει και τον γείτονά του. Αποδεικνύεται, πόσο κρίσιμη είναι η συμβολή του λαϊκού παράγοντα στον περιορισμό των ζημιών από τις πυρκαγιές! Μπροστάρηδες σε αυτόν τον αγώνα, ήταν τα μέλη και στελέχη του ΚΚΕ και την ΚΝΕ σε όλη τη χώρα, που έδωσαν με πολλούς τρόπους, οργανωμένα, μεγάλες μάχες στα μέτωπα των πυρκαγιών, με μεγάλη προσπάθεια αλληλεγγύης για τους πληγέντες. Μαζί με άλλους κατοίκους, εργαζόμενους, αγρότες, δείχνοντας τη μεγάλη δύναμη της λαϊκής πρωτοβουλίας και οργάνωσης.

Μπροστά στη νέα αντιπυρική περίοδο είναι κρίσιμο ο λαός να είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τον τόπο του, αφού δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με πέρυσι. Μάλιστα, τα πράγματα είναι ακόμα πιο επικίνδυνα!

Ο λαός μας έχει συγκεντρώσει πλούσια πείρα και γνωρίζει πως η προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας, της περιουσίας και της ζωής του, δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια του κράτους και των κυβερνήσεων αλλά, αντίθετα, πρέπει να αποτελέσει μέτωπο μαζικού αγώνα και διεκδίκησης από το εργατικό - λαϊκό κίνημα, σε σύγκρουση με το σάπιο αντιλαϊκό κράτος, που θα φτάνει μέχρι την οριστική ανατροπή του και την δημιουργία ενός νέου πραγματικά λαϊκού εργατικού κράτους που θα προστατεύει το βιος και την ζωή του, τα παιδιά του, τον άνθρωπο.

Η αγανάκτηση που υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση και τους μηχανισμούς της, απέναντι στη λογική “τρεχάτε να σωθείτε”, μπορεί και πρέπει να βρει διέξοδο και να εκφραστεί με συμπόρευση με το ΚΚΕ, με δυνάμωμα της αμφισβήτησης απέναντι στην κυβέρνηση αυτή και κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση και το αστικό κράτος τους.

Φίλες και φίλοι

Η καταστροφή του περιβάλλοντος, οι κατεστραμμένες περιουσίες, οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται, βάζουν στο σκαμνί αυτό το εχθρικό κράτος που οικοδομείται στη βάση της εκμετάλλευσης και της εμπορευματοποίησης για το κέρδος. Υπάρχει η δυνατότητα να σταματήσει και η εκμετάλλευση της γης, των δασών.

Αυτή τη δυνατότητα φωτίζουν οι προτάσεις και οι θέσεις του ΚΚΕ. Η ολόπλευρη αντιμετώπιση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών πρέπει να ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο του δρόμου ανάπτυξης που βρίσκεται απέναντι από την διαχρονικά ασκούμενη κυβερνητική πολιτική γης, χρήσης γης, περιβάλλοντος και της δασικής πολιτικής.

Οι επιλογές όλων των κυβερνήσεων, επιβεβαιώνουν ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών δεν μπορεί να σχεδιαστεί σωστά ούτε να υλοποιηθεί, επειδή αυτό το κράτος, ως συλλογικός εκφραστής των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων, έχει ως μοναδικό κριτήριο την θωράκιση και διεύρυνση των κερδών τους. Ακριβώς γιατί ξέρουμε πλέον ότι δεν υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση των δασών, ανεξάρτητα από τις σχέσεις και το κίνητρο της παραγωγής σε κάθε κοινωνία. Αυτή είναι και η πραγματική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα διάφορα κόμματα και τα ταξικά συμφέροντα.

Σήμερα, η κυβέρνηση της ΝΔ διατηρεί την καταστροφική απόφαση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ του 1998, να διασπάσει την ενιαία διαχείριση του δάσους και να διαχωρίσει την πρόληψη από την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Τι πρακτικά έκαναν; Αφαίρεσαν την ευθύνη της δασοπυρόσβεσης από τη Δασική Υπηρεσία και τη μετέφεραν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση ή παράλληλη ενίσχυση της πρόληψης.

Τι ακολούθησε; Πλήρης αποδιοργάνωση, ανεπάρκεια στην πρόληψη και έμφαση αποκλειστικά στην καταστολή. Με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα: 84 νεκροί το 2007, πάνω από 100 το 2018, 28 το 2023, εκατομμύρια καμένα στρέμματα και πλήθος χαμένων περιουσιών.

Το ΚΚΕ είναι αντίθετο με την αντιεπιστημονική διάσπαση της ενιαίας διαχείρισης των δασών, με τον διαχωρισμό της πρόληψης από την κατάσβεση και την μεταφορά της αρμοδιότητας δασοπυρόσβεσης από τη Δασική υπηρεσία στην Πυροσβεστική υπηρεσία.

Και βέβαια το έγκλημα συνεχίζεται: Στην απαξιωμένη Δασική Υπηρεσία που έχει την ευθύνη της διαχείρισης και προστασίας των δασών, η χρηματοδότηση είναι ανύπαρκτη. Τα ποσά που προβλέπονται από όλες τις πηγές χρηματοδότησης είναι περίπου το 0,07% του ΑΕΠ.

Η διαχρονικά ασκούμενη δασική πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, οδηγεί σε υποβάθμιση των δασών, με αρνητικά αποτελέσματα σε περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί ούτε θέλει να υλοποιήσει συνολικά και συνδυαστικά τη διαχείριση και προστασία των δασών, και στο πλαίσιο αυτό, να σχεδιάζει την πραγματική αντιπυρική προστασία των δασών με κύριο βάρος στην πρόληψη.

Ο αντιπυρικός σχεδιασμός θα έπρεπε να περιλαμβάνει:

- Τις αναγκαίες μελέτες και έργα αντιπυρικής προστασίας με τις αναγκαίες αντιπυρικές ζώνες

- Τη συντήρηση, βελτίωση και επέκταση, όπου κριθεί αναγκαίο, του δικτύου δασικών δρόμων για την εξασφάλιση της πρώτης προσβολής στα πρώτα 15 λεπτά από τις απαραίτητες εκπαιδευμένες και σχεδιασμένα διασκορπισμένες επίγειες δυνάμεις μέσα σε κάθε δάσος.

Θα έπρεπε επίσης να περιλαμβάνει τους αναγκαίους δασοκομικούς χειρισμούς για την καθυστέρηση της εξέλιξης μιας πυρκαγιάς, την εξασφάλιση επαρκούς δικτύου υδατοδεξαμενών, πυροσβεστικών κρουνών κλπ, και φυσικά να εξασφαλίζει την αναγκαία κρατική χρηματοδότηση.

Ναι, το έγκλημα συνεχίζεται, αφού είναι παντελής η απουσία δασεργατών!

Χιλιάδες είναι και οι ελλείψεις πυροσβεστών! Οι μόνιμοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μετά βίας ξεπερνούν τους 10.500, με τον μέσο όρο ηλικίας τους να υπερβαίνει τα 48 χρόνια. Και βέβαια το πρόβλημα δε λύνεται με τς επιμέρους προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου, όπως οι 150 Πυροσβέστες “Επί Θητεία”, όπως οι “Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων”, με τις διαφόρων ειδών εργασιακές σχέσεις που στην ουσία υπονομεύουν την ανάγκη για ενιαία επιχειρησιακή λειτουργία, εκπαίδευση και ανταπόκριση του συνόλου του προσωπικού.

Όσα νούμερα και να ανακοινώνει το Υπουργείο, δεν μπορεί να κρύψει πως 3.500 θέσεις παραμένουν κενές! Κι αυτό, με βάση ένα απαρχαιωμένο οργανόγραμμα που η ίδια η κυβέρνηση έφτιαξε ενώ και από τη Δασική Υπηρεσία λείπουν περίπου 1.500 δασολόγοι και 10.000 δασεργάτες.

Παράλληλα εντείνεται η αποσπασματικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία των εν ενεργεία και των δόκιμων πυροσβεστών. Με τη γνωστή λογική του κόστους - οφέλους που διαπερνά όλη τη λειτουργία του κράτους, περιορίζεται κάτω από το ελάχιστο όριο, κάθε υπηρεσία προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού.

Με αυτή την πολιτική είναι πιο εκτεθειμένοι σε κινδύνους, οι εκατοντάδες πυροσβέστες που έχουν προσληφθεί με καθεστώς ορισμένου χρόνου, την ίδια ώρα που η μονιμοποίηση τους περνάει από τη διαδικασία αξιολόγησης με τα κριτήρια βέβαια που βάζει η κυβέρνηση!

Παράλληλα, η ένταση του αυταρχισμού απέναντι στους πυροσβέστες, νομοθετείται σαν φυσικό επακόλουθο της αύξησης των ωρών εργασίας, της μείωσης της μέριμνας για το προσωπικό, της ασφυχτικής εντατικοποίησης και της επιβάρυνσης της υγείας τους.

Μιλάμε βέβαια για τους Πυροσβέστες, οι οποίοι εξαιτίας των ελλείψεων, υπόκεινται σε διαρκείς μετακινήσεις ανά την επικράτεια, σε υπερεργασία χωρίς κανένα μέτρο και κανέναν περιορισμό, σε διαρκείς επιφυλακές και σε μεταθέσεις για να καλύψουν ανάγκες.

Όλα αυτά βέβαια περιορίζουν τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αφού δεν μπορούν να γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε δασικής έκτασης. Αντίθετα εξουθενώνονται, με πολύ σοβαρές συνέπειες στην υγεία τους.

Στον νέο νόμο “Ενεργή Μάχη” υπάρχει και η πρόβλεψη των τιμωρητικών μεταθέσεων και μετακινήσεων των πυροσβεστών εντός 40 χιλιομέτρων! Η εργασιακή τρομοκρατία έρχεται να επιβάλλει την αναγκαία, για το κράτος, “σιγή νεκροταφείου”! Σε συνθήκες, όπου το Πυροσβεστικό Σώμα εμπλέκεται στην πολεμική προετοιμασία, όπως επιβεβαίωσε και η συμμετοχή της 1ης ΕΜΑΚ, στην επιχείρηση στη Λετονία κατά πυρηνικού και χημικού πολέμου.

Απέναντι σε αυτά τα σχέδιά τους, οι πυροσβέστες έχουν ηθική υποχρέωση να προστατέψουν τον λαό, το βιος του, το περιβάλλον και τη δική τους ζωή. Δεν έχουν καμιά δουλειά να μπλέκονται στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών. Ούτε βέβαια να μετατρέπονται σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους, επιβάλλοντας πρόστιμα στον λαό που δεν έχει να πληρώσει το επιπλέον χαράτσι του καθαρισμού των οικοπέδων του, και μάλιστα εν μέσω αντιπυρικής περιόδου.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το ΚΚΕ διεκδικεί την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, τον αποχαρακτηρισμό του από Σώμα Ασφαλείας και τη μετατροπή του σε πολιτική διοικητική υπηρεσία, με αρμοδιότητες την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, τις διασώσεις, την πρόληψη και πυροπροστασία.

Διεκδικεί μαζικές προσλήψεις μόνιμων πυροσβεστών που θα καλύψουν όλα τα κενά και τις ανάγκες στην πρώτη γραμμή της κατάσβεσης και της διάσωσης.

Η απαράδεκτη και αυταρχική πολιτική της κυβέρνησης, αποκαλύπτεται χαρακτηριστικά και από το “φρούτο” του καθαρισμού των οικοπέδων. Τι κάνει η κυβέρνηση; Το γνωστό:

Πετάει το μπαλάκι μεταφέροντας την πολιτική ευθύνη τής κάθε κυβέρνησης, στην ατομική ευθύνη κάθε μικροϊδιοκτήτη και μάλιστα με την απειλή προστίμου!

Ας απαντήσει η κυβέρνηση:

- Πώς προέκυψαν οι χιλιάδες εκτός σχεδίου βίλες και σπίτια και μέσα στα δάση;

- Πώς και με τι κριτήρια διαμορφώθηκε ο όποιος πολεοδομικός σχεδιασμός, ώστε σε εκατοντάδες πόλεις οι εκτός σχεδίου περιοχές να είναι μεγαλύτερες από τις εντός σχεδίου;

- Γιατί εγκαταλείφθηκαν χιλιάδες χωριά και επαρχιακές πόλεις από τους κάτοικους, χιλιάδες στρέμματα γεωργικών καλλιεργειών και η κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα η παραγωγική γεωργική γη να γεμίσει άγρια βλάστηση; Τα δε βοσκοτόπια να έχουν γίνει δάση από πουρνάρια και άλλα δασικά είδη και θάμνους ώστε να αποτελούν πηγή κινδύνου πυρκαγιάς;

Ξεπέρασε κάθε όριο φέτος η κυβέρνηση με την ανάθεση του ελέγχου των καταγγελιών στο Πυροσβεστικό Σώμα. Την ίδια περίοδο, δηλαδή, που οι Πυροσβέστες “τρέχουν και δεν φτάνουν” για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, θα πρέπει να επιδίδονται και σε “αστυνομικά” καθήκοντα με τη βεβαίωση προστίμων!

Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στην Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση, όπου οι απαραίτητες υποδομές και έργα δεν χρηματοδοτούνται, η επιστημονική γνώση, η τεχνολογία και η τεχνική δεν αξιοποιούνται για τις πραγματικές ανάγκες, η πολιτική προστασία των δήμων δεν στελεχώνεται με προσωπικό και δεν εξοπλίζεται με μέσα.

Τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας μπορεί να αναφέρονται τυπικά, στην πραγματικότητα, αποτελούν μια ακόμα αναφορά στους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας Περιφερειών και Δήμων, χωρίς όμως προσωπικό και εξοπλισμό, με τα σχέδια τύπου “Ιόλαος 2” να παραμένουν πρακτικά στα χαρτιά.

Την ίδια στιγμή οι Περιφέρειες και οι Δήμοι καλούνται βάσει νόμου να συγκαλέσουν τα ΠΕΣΟΠΠ και τα ΤΕΣΟΠΠ, δηλαδή τα Περιφερειακά και Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα, για να συντονίσουν αυτά την Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το Λιμενικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις!

Εντελώς σουρεαλιστικό ακούγεται; Μπορεί. Όμως είναι άκρως επικίνδυνο, πραγματική τραγωδία…

Κανένας σχεδιασμός διαφυγής δεν υπάρχει για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σε περιοχές που κινδυνεύουν άμεσα από ένα Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης. Αυτό αποδείχτηκε το προηγούμενο διάστημα στο Πέραμα ή όπου αλλού κινδυνεύουν από φωτιές και πλημμύρες.

Το παράδειγμα του Περάματος επιβεβαίωσε ότι ο λαός της ευρύτερης περιοχής είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλούς κινδύνους. Η παραμονή των καζανιών του “θανάτου” εντός κατοικημένης περιοχής, μια ανάσα από σπίτια και σχολεία, με αγωγούς που περνάνε μέσα από προβλήτες του λιμανιού, όπου απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι, σε συνδυασμό με την ύπαρξη κι άλλων καζανιών στη Δραπετσώνα, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που πολλαπλασιάζει τους κινδύνους για όλη την περιοχή του Πειραιά και ευρύτερα της Αττικής.

Έχουν τεράστιες ευθύνες το κράτος, όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, η περιφερειακή αρχή και οι δημοτικές αρχές, που -δυστυχώς- διαχρονικά κάνουν πλάτες στους επιχειρηματικούς ομίλους κι έχουν αδειοδοτήσει την παρουσία και λειτουργία των καζανιών στην περιοχή.

Και μιας και μιλάμε για αδειοδοτήσεις...Αντίστοιχη ήταν και η αδειοδοτημένη κι εκεί κατάσταση, με το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα στα Τρίκαλα, που στέρησε τη ζωή σε 5 γυναίκες, μανάδες…

Κράτος, κυβερνήσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές, αφού μπούκωναν με κρατικό χρήμα τον εργοστασιάρχη, τον άφηναν να «αυτοαξιολογεί» τα μέτρα ασφαλείας, εκμεταλλευόμενος και τους Ευρωενωσιακούς κανονισμούς.

Σκεφτείτε την τραγική ειρωνεία: Ο κρατικός μηχανισμός, που σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αρκείται στην αποστολή ενός μηνύματος στο κινητό, στις περιπτώσεις ενός αντίστοιχου βιομηχανικού ατυχήματος, κανένα μήνυμα δεν θα προλάβει να φτάσει σε κανένα κινητό!

Στις πόλεις, όμως, συνυπάρχουν οι κακοσυντηρημένες, “γερασμένες” υποδομές και δίκτυα. Το απαρχαιωμένο και κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί έναν μόνιμο “εμπρηστή”, μεγαλώνοντας τους κινδύνους για τους κατοίκους, αλλά και για τους χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν στις επιχειρήσεις στα οικονομικά κέντρα των πόλεων. Και δεν μπορεί κανείς να μην αναφερθεί και στα προβλήματα που δημιουργούνται πολύ συχνά από το απαρχαιωμένο και ασυντήρητο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος έχει σπείρει όλα τα βουνά και τα δάση, με εναέρια καλώδια για να εξυπηρετήσει τις «πράσινες μπίζνες» των ενεργειακών κολοσσών. Οι πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις μετασχηματιστών, κάθε χρόνο γίνονται αιτία έναρξης κι αναζωπύρωσης πυρκαγιών εντός κι εκτός πόλεων. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα έπρεπε να έχει υπογειοποιήσει το δίκτυό του, έτσι ώστε να προστατεύεται από πυρκαγιές, αλλά και να μην προκαλεί πυρκαγιές. Δεν το κάνει, γιατί του κοστίζει, με τις πλάτες όλων των κυβερνήσεων και έτσι ο λαός μας μένει απροστάτευτος.

Αυτή θα πρεπε να είναι η προτεραιότητά του κι όχι να “τρέχει” να κόψει το ρεύμα από λαϊκά νοικοκυριά αφήνοντάς τα στο έλεος των τραπεζικών “κορακιών”. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τους νέους κινδύνους πυρκαγιών σε οικιστικές περιοχές, εξαιτίας της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας που πλήττει τις λαϊκές οικογένειες.

Από το 2020, καταγράφεται συνεχής κατακόρυφη αύξηση των θανάτων από πυρκαγιές σε κτίρια, με τον μέσο όρο 2020 - 2024 να φτάνει τους 65 θανάτους το χρόνο. Οι ίδιοι κίνδυνοι αυξάνονται κι από την υποχρηματοδότηση στη συντήρηση δημοσίων και δημοτικών κτιρίων, κάτι που αναδεικνύεται από τις όλο και πιο συχνές πυρκαγιές σε νοσοκομεία.

Φίλες και φίλοι

συντρόφισσες και σύντροφοι

Από παντού αποδεικνύεται, ότι η πολιτική αυτή είναι σε αντίθετη κατεύθυνση με τις πραγματικές ανάγκες προστασίας της ζωής και της λαϊκής περιουσίας, των δασών, του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές.

Το ΚΚΕ πολύμορφα έχει αναδείξει το ζήτημα της Δασοπροστασίας, της πολιτικής προστασίας από την πλευρά των λαϊκών αναγκών και συμφερόντων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διεξόδου που προτείνει, για τον εξοπλισμό των λαϊκών αγωνιστικών πρωτοβουλιών, στον αντίποδα της στρατηγικής του κεφαλαίου και στην Πολιτική Προστασία.

Δυναμώνοντας αυτόν τον προσανατολισμό, το εργατικό - λαϊκό κίνημα, οι Πυροσβέστες και οι υπάλληλοι στη Δασική υπηρεσία, οι βιοπαλαιστές αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, η νεολαία, οι γυναίκες, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα πρέπει να υψώσουν φραγμό.

Με αποφασιστικότητα να παλέψουν τους 20 παρακάτω άξονες που προτείνει το ΚΚΕ:

Ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, του περιβάλλοντος και φυσικού κάλλους με φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου.

Την κατάργηση όλου του αντιλαϊκού νομικού πλαισίου για τα δάση και τη χρήση γης γενικότερα, που ψήφισαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που εξυπηρετεί το κεφάλαιο και τις κερδοφόρες ορέξεις του.

Συνολική ενιαία και συνδυασμένη διαχείριση και προστασία των δασών. Και σε αυτό το πλαίσιο, εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών και εκτέλεση των αντίστοιχων έργων διαχείρισης και αντιπυρικής προστασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο μέτρα που θα αφορούν εκτός των άλλων και την προστασία του εδάφους, την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινόμενων, μέτρα βοήθειας της φυσικής αναγέννησης και αναδάσωσης από τη δασική υπηρεσία.

Ενιαίο σύγχρονο αντιπυρικό σχεδιασμό, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και κύριο βάρος στην πρόληψη, την ειδική διαχείριση της δασικής βλάστησης.

Εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων υποδομών και αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον τομέα δασών.

Μέτρα προστασίας από καταπατήσεις, εκχερσώσεις και άλλες προσπάθειες αλλαγής του χαρακτήρα των καμένων δασών και δασικών εκτάσεων. Καμία αλλαγή στον χαρακτήρα και τη χρήση γης.

Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την συντήρηση και την αντιπυρική προστασία των αστικών ιστών, ιδιαίτερα των περιοχών που γειτνιάζουν με περιαστικά δάση και βιομηχανικές ζώνες, των δημοσιών κτιρίων, νοσοκομείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών κ.α.

Να γίνεται ο καθαρισμός των οικοπέδων των ιδιωτών με ευθύνη των δήμων λαμβάνοντας υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Πλήρης απεμπλοκή του Πυροσβεστικού Σώματος από τον έλεγχο των ακαθάριστων οικοπέδων. Κατάργηση του κανονισμού πυροπροστασίας (ΚΥΑ 5590419-5-2023 περί πυροπροστασίας) των ακινήτων που εδράζεται στη ατομική ευθύνη.

Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα απομάκρυνσης επικίνδυνων βιομηχανικών μονάδων από αστικές περιοχές, όπως και εκπόνηση σχεδίων και έργων για την προστασία της ζωής εργαζομένων που ζουν κι εργάζονται σε βιομηχανικά και λιμενικά κέντρα.

Ενίσχυση των αρμόδιων δυνάμεων πυροπροστασίας με διαφορετική δομή, οργάνωση, με προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες, Πυροσβεστική, Δασική, Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση, υγειονομικές υπηρεσίες κλπ, με πλήρωση των αναγκαίων και όχι των μειωμένων οργανικών θέσεων και μονιμοποίηση όλων των άλλων εργασιακών σχέσεων.

Κατάργηση της αδιανόητης υπερεργασίας των πυροσβεστών, με το πρόσχημα των “έκτακτων αναγκών” και τη διαρκή επίκληση μερικών και γενικών επιφυλακών για προληπτικούς λόγους.

Σύγχρονο μισθολόγιο, που θα λαμβάνει υπόψη και το σημερινό κόστος ζωής. Επίσης για πενθήμερη βδομάδα εργασίας, με πλήρη αποζημίωση των υπερωριών, των νυχτερινών, των εξαιρέσιμων και αργιών, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους.

Χορήγηση όλων των ως τώρα συσσωρευμένων οφειλόμενων ρεπό στους πυροσβέστες. Να δίνονται τα ρεπό “στην ώρα τους”, ώστε να ανακάμπτει ο οργανισμός των πυροσβεστών και να προστατεύεται η υγεία τους.

Να λυθούν τα προβλήματα με την ελλιπή μέριμνα των πυροσβεστών που επιχειρούν στα συμβάντα και συγκεκριμένα με την σίτιση, την διαμονή, την ανάπαυση, τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, επιστημονικά τεκμηριωμένα, για τους πυροσβέστες λόγω του καρκινογόνου χαρακτήρα του πυροσβεστικού επαγγέλματος.

Να ενισχυθούν και να ανανεωθούν τα πυροσβεστικά οχήματα και ο εξοπλισμός τους όπως και τα πλωτά μέσα για τους πυροσβεστικούς σταθμούς.

Να ενισχυθεί και να ανανεωθεί ο κρατικός εναέριος στόλος αεροπυρόσβεσης και διάσωσης, παίρνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της χρήσης του ως μέσου, καθώς και τις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συνθήκες της χώρας μας.

Να παρθούν άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση για να σταματήσουν να διώκονται οι πυροσβέστες που καταγγέλλουν και διαμαρτύρονται για προβλήματα και ελλείψεις στην υπηρεσία τους. Να καταργηθεί κάθε απαράδεκτη τιμωρητική πρόβλεψη που ενισχύει τον αυταρχισμό μέσα στις υπηρεσίες.

Να αποστρατιωτικοποιηθεί πλήρως το Πυροσβεστικό Σώμα, να αποχαρακτηριστεί από Σώμα Ασφαλείας και να μετατραπεί σε πολιτική διοικητική υπηρεσία, στη βάση της εξυπηρέτησης της κοινωνικής αποστολής του, με αρμοδιότητες την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, τις διασώσεις, την πρόληψη και πυροπροστασία.

Μπροστά στις μεγάλες καταστροφές που προκαλεί η πολιτική της κυβέρνησης, μόνο ο λαός μπορεί να υπερασπιστεί τη ζωή και την προκοπή του.

Η δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση, τόσο από τις καταστροφές που προκαλεί η πολιτική της κυβέρνησης, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μπορεί και πρέπει να γίνει η οργανωμένη δράση, η συμμετοχή στον αγώνα. Για να ξεμπερδέψει ο λαός, όχι μόνο από μία ακόμα αντιλαϊκή κυβέρνηση, αλλά συνολικά με όλο το σάπιο κράτος και το εκμεταλλευτικό σύστημα των πολέμων, της ακρίβειας και των καταστροφών.

Η πραγματική διέξοδος για το λαό και τους πυροσβέστες, βρίσκεται σε μία ριζικά ανώτερη μορφή οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Στην εργατική - λαϊκή εξουσία, με το ξερίζωμα του καπιταλιστικού κέρδους.

Στον σοσιαλισμό μπορούν πραγματικά να ληφθούν υπόψη συνδυασμένα οι επιπτώσεις κάθε δραστηριότητας στο περιβάλλον και συνολικά οι ανάγκες του ελληνικού λαού. Για να υπάρχει κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός στο έδαφος της κοινωνικής παραγωγής, απαλλαγμένης από την εμπορευματοποίηση της γης, του νερού, της ενέργειας και των φυσικών πόρων. Σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να εξασφαλιστεί μια σχετικά ισόρροπη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών.

Σε αυτό τον αγώνα για ένα ευτυχισμένο σήμερα και αύριο για όλους και όλες, σας καλούμε να συμπορευτείτε όλοι και όλες πιο αποφασιστικά, πιο σταθερά και μάχιμα, με το ΚΚΕ.

Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες.