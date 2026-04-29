Η Inchcape Hellas Running team έδωσε νόημα σε κάθε χιλιόμετρο, στηρίζοντας τον Οργανισμό «Μαζί για το Παιδί».

Η Inchcape Hellas, επίσημος διανομέας των Toyota, Lexus και GAC AION στην Ελλάδα, κατέγραψε 553 χιλιόμετρα προσφοράς στο No Finish Line Athens 2026, συμμετέχοντας ως Μεγάλος Υποστηρικτής και στηρίζοντας έμπρακτα το έργο του Οργανισμού «Μαζί για το Παιδί». Περισσότεροι από 110 εργαζόμενοι, μέλη των οικογενειών τους και φίλοι συγκρότησαν την Inchcape Hellas Running Team, μετατρέποντας κάθε χιλιόμετρο σε ουσιαστική ενίσχυση για παιδιά που έχουν ανάγκη.

Το 10ο επετειακό No Finish Line Athens πραγματοποιήθηκε στο Πεδίον του Άρεως από τις 22 έως τις 26 Απριλίου 2026, αποτελώντας τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική δράση σε μορφή αγώνα δρόμου στην Ελλάδα. Η Inchcape Hellas συμμετείχε ενεργά στον θεσμό των 100 συνεχόμενων ωρών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην υπεύθυνη κινητικότητα και την κοινωνική προσφορά.

Με σταθερό προσανατολισμό στον άνθρωπο και τη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμμετοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αλληλεγγύη. Η δράση στο No Finish Line Athens 2026 αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.