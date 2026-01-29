Ο Φιλίκας, «τα έπαιξε όλα για όλα» στο Deal και απέρριψε την προσφορά του τραπεζίτη.

Ανατρεπτικό αποδείχθηκε το αποψινό επεισόδιο του Deal με πρωταγωνιστή τον «ριψοκίνδυνο» Φιλίκα, ο οποίος θυσίασε την προσφορά του τραπεζίτη και τα 12.000 ευρώ για να παίξει μέχρι το τέλος.

Ο παίκτης από την αρχή δήλωσε πως «ήρθε για να παίξει» και είχε καταφέρει να κρατήσει μέχρι και τον τελευταίο γύρω τα 40.000 και 70.000 ευρώ, όταν ο τραπεζίτης του έκανε μία μεγάλη προσφορά.

Παρ’ όλα αυτά, ο Φιλίκας, μένοντας πιστός στην αρχική του δήλωση απέρριψε το ποσό των 12.000 ευρώ και με τρία χτυπήματα στο κουτί συνέχισε να παίζει.

Η συνέχεια ήταν απογοητευτική καθώς μέσα στα επόμενα λεπτά οι επιλογές του έβγαλαν από τον πίνακα τα πιο μεγάλα ποσά.

Όταν πλέον είχαν μείνει στο παιχνίδι τα 20 και τα 5.000 ευρώ, ο τραπεζίτης συνέχισε και του προσέφερε 1.000 και 2.000 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην πορεία, ο Φιλίκας, άνοιξε το κουτί 19 αναδεικνύοντας τα 20 ευρώ, με αποτέλεσμα στο δικό του να υπάρχουν τα 5.000 ευρώ.

Όταν ο Γιώργος Θαναηλάκης, ρώτησα για το αν θα συνεχίσει στο 23ο κουτί, ο Φιλίκας με τρία χτυπήματα επιβεβαίωσε πως θα συνεχίσει. Επέλεξε το 23Β και με απόλυτη ηρεμία και αυτοπεποίθηση το άνοιξε επιβεβαιώνοντας τις επιλογές του και φεύγοντας από το πλατό με το ποσό των 5.000 ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1445nuj1sh?integrationId=40599y14juihe6ly}