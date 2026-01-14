Η Γιώτα Τσιμπρικίδου σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Όσα ανέφερε για την εγκυμοσύνη της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, η ραδιοφωνική παραγωγός Γιώτα Τσιμπρικίδου, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου, μιλώντας για την εγκυμοσύνη της.

Ειδικότερα, η ραδιοφωνική παραγωγός, που βρίσκεται στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, αποκάλυψε πως περιμένει κοριτσάκι, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί μεταξύ άλλων και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι την κύηση.

«Είμαι στον 6ο μήνα και περιμένω κοριτσάκι», αποκάλυψε αρχικά.

Όσα ανέφερε για την εγκυμοσύνη της η Γιώτα Τσιμπρικίδου

Σχετικά λοιπόν με την εγκυμοσύνη της λοιπόν, η Γιώτα Τσιμπρικίδου, ανέφερε αρχικά: «Το ταξίδι της μητρότητας έχει προσπάθεια. Κάθε γυναίκα είναι ωραίο να γίνεται μάνα όποτε εκείνη θέλει. Το παιδί ήρθε με προσπάθεια και είμαι ευγνώμων».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfo8g6jcwi9t?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ωστόσο, η ίδια αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να έρθει η εγκυμοσύνη: «Έχω προσπαθήσει πολύ να μείνω έγκυος. Εμείς είμαστε από τις περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Είναι οκ να έχεις, να μην έχεις, όλα αντιμετωπίζονται. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Παρόλα αυτά περνούσαν τα χρόνια και δεν ερχόταν το παιδάκι…».

«Και η ηλικία παίζει ρόλο, γιατί διαφορετικά είναι να είσαι 25-30 και διαφορετικά είναι να είσαι 40 και κάτι. Εμπιστεύτηκα τους γιατρούς μου. Θέλω πολύ να το πω αυτό. Εγώ, δύο πράγματα με κράτησαν σε αυτό και έχω φτάσει μέχρι εδώ και μακάρι να πάνε όλα καλά… Γιατί κάνουμε τον σταυρό μας και προχωράμε. Κάθε μέρα, γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Εμένα η πίστη μου με βοήθησε πάρα πολύ…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfo89b9jsf8h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο μάλιστα, συγκινημένη, αναφέρθηκε στην χρονιά που πέρασε κατά τη διάρκεια της οποίας έμεινε έγκυος αλλά απέβαλε: «Εγώ μέσα σε ένα ενάμιση χρόνο, έκανα εξωσωματική, έμεινα έγκυος, απέβαλα, δούλευα, ήμουν στην τηλεόραση, δεν το καταλάβαινε κανένας, έκανα θεραπείες, έκανα επεμβάσεις, ξανά έκανα εξωσωματική. Ήταν δίδυμη η κύηση, έχασα ένα ακόμη παιδάκι, έχει μείνει το παιδάκι μου, το κοριτσάκι μου στην κοιλίτσα μου. Θέλω να πω ότι οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλά. Και χρειαζόμαστε σεβασμό», κατέληξε η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfo8dofiu39t?integrationId=40599y14juihe6ly}