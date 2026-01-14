Για την συνεργασία της με τον Χούλιο Ινγκλέσιας μίλησε η Ζανέτ Καπούγια στο Στούντιο 4.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, η Ζανέτ Καπούγια, όπου και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στους οικοδεσπότες της, την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ενώ μοιράστηκε και την ανάμνησή της από τον Χούλιο Ινγκλέσιας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ίδια, αναφέρθηκε στην συνεργασία της με το Χούλιο Ιγκλέσιας όπου και περιέγραψε ένα σκηνικό από όταν εκείνος είχε έρθει στην Ελλάδα.

Η αποκάλυψη της Ζανέτ Καπούγια στο Στούντιο 4

Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Ζανέτ Καπούγια, έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν, στην επαγγελματική της συνάντηση με τον Χούλιο Ιγκλέσιας, οπότε και σχολίασε παράλληλα τα δημοσιεύματα που έχουν έρθει στο φως τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Να σημειωθεί πως τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και trafficking.

Όπως σημείωσε λοιπόν, η είδηση δεν της προκάλεσε έκπληξη, εξηγώντας: «Προχθές που είδα την εκπομπή και άκουσα για τις καταγγελίες, δεν μου έκανε εντύπωση. Γιατί όταν ήρθε εδώ, που δεν είχε πολλή απήχηση στο κοινό, πριν από πάρα πολλά χρόνια, το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν να πάμε στο ξενοδοχείο για να κάνουμε πρόβα».

Σε δεύτερο χρόνο, διευκρίνισε πως λόγω της εμπειρίας της στο χώρο, είχε μάθει να θέτει τα προσωπικά της όρια: «Επειδή από 8 χρονών είμαι σ’ αυτή τη δουλειά… δεν χρειάστηκε ποτέ να πάω σε κανένα ξενοδοχείο για να κάνω πρόβα. «Όχι, αρνούμαι, θα κάνουμε πρόβα στο στούντιο», του είπα…».

Ολοκληρώνοντας μάλιστα, αναφέρθηκε στην χρήση της εξουσίας μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο: «Πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την εξουσία, αυτό που λέμε… εξουσία σε λάθος χέρια. Όταν είναι κάποιος καλλιτέχνης, νομίζω πως πρέπει να είναι ένας άνθρωπος καθαρός αλλά δεν είμαστε όλοι έτσι. Δεν θύμωσα όμως τότε, ούτε και αυτός, γιατί ήμουν συνηθισμένη στο να αρνούμαι», εξήγησε.