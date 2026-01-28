Ο Δημήτρης Τάρλοου στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Δημήτρης Τάρλοου, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ειδικότερα, ο σκηνοθέτης, αναφέρθηκε σε ορισμένα προσωπικά του βιώματα και στον λόγο για τον οποίο ταξίδεψε στην Αμερική, αλλά επέλεξε να μεγαλώσει και να κάνει καριέρα στην Ελλάδα. Σε άλλο σημείο μάλιστα, ανέφερε πως όταν έπαιξε για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, η εμπειρία του συνοδεύτηκε από έντονο εκνευρισμό.

Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Τάρλοου στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Αρχικά, απαντώντας στα ερωτήματα του Θανάση Αναγνωστόπουλου, ο Δημήτρης Τάρλοου, ανέφερε πως έπαιξε στην Επίδαυρο επειδή τον είχαν παρακινήσει άλλοι:

«Και εκνευρισμό… Γιατί με εκνευρίζουν οι μεγάλες μαζώξεις. Είμαι των πιο μικρών πραγμάτων. Έχω μάθει να εκτιμώ στη ζωή μου το μικρό, την μινιατούρα. Δεν είμαι των μεγάλων γεγονότων ή των μεγάλων συγκεντρώσεων…».

«Δεν αναγκάστηκα να παίξω στην Επίδαυρο. Με πείσανε. Το πώς με πείσανε ήταν πιο προσωπικό. Έτσι όμως είμαι τώρα δεν θα το ξανά έκανα… Σε πέντε χρόνια μπορεί να λέω άλλα… Δεν υπάρχει κανένα λάθος, αλίμονο, δεν είναι του γούστου μου. Δεν είναι πράγματα για τα οποία ζω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και το χειροκρότημα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0cah3m9rdt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο σκηνοθέτης – ηθοποιός, αποκάλυψε πως στα 22 του χρόνια έφυγε για την Αμερική προκειμένου να απομακρυνθεί από έναν έρωτα, ενώ εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους δεν παρέμεινε στη Νέα Υόρκη και θέλησε να κάνει καριέρα στην Ελλάδα:

«Όταν χώρισαν οι γονείς μου, ο πατέρας μου επέστρεψε στην Αμερική. Επανερχόταν κάθε χρόνο για να με βλέπει… Δεν νομίζω πως θα μπορούσα να ζω εκεί γιατί θα το είχα ήδη κάνει. Με την έννοια ότι πήγα στις ΗΠΑ, πήγα στη Νέα Υόρκη στα 22 μου για να ξεφύγω από έναν έρωτα. Εκεί θα μπορούσα πράγματι να μείνω γιατί βρήκα τις άκρες, θα μπορούσα να σπουδάσω στη Νέα Υόρκη αλλά δεν το θέλησα», κατέληξε ο Δημήτρης Τάρλοου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0brl0aitb5?integrationId=40599y14juihe6ly}