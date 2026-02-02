Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε τα σχολεία σε Ορεστιάδα και Διδυμότειχο να κλείσουν στις 12 με τα μαθήματα να διακόπτονται πρόωρα.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας έφερε χιόνια στον Έβρο με τις περισσότερες περιοχές να έχουν ντυθεί στα λευκά γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για να κλείσουν νωρίτερα τα σχολεία σήμερα για την ασφάλεια των μαθητών καθώς το χιόνι έχει πυκνώνει και οι μετακινήσεις δυσχεραίνουν με το πέρασμα της ώρας. Το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό, ωστόσο μέσα σε αρκετά χωριά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις των μηχανημάτων των δήμων, παρουσιάστηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία. Σε πολλές περιπτώσεις, η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη. Κυρίως τις πρωινές ώρες ακόμα και μετά το ξημέρωμα, το χιόνι έπεσε τόσο μέσα στο Σουφλί, στο Διδυμότειχο και στην Ορεστιάδα, όσο και στα χωριά των Δήμων αυτών. ηθερμοκρασία στο βόρειο τμήμα του νομού βρίσκεται κοντά ή κάτω των μηδέν βαθμών Κελσίου τις τελευταίες ώρες. Νοτιότερα, στις παραλιακές περιοχές του νομού και στη Ροδόπη και την Ξάνθη η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 1,8 και 5 βαθμών Κεσλίου.

Ο Δήμος Ορεστιάδας αποφάσισε πρόωρο σχόλασμα των μαθητών για την προστασία τους από τον χιονιά ενώ αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά και τα Δημοτικά και Ιδιωτικά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ. Όπως σημειώνεται και στην ανακοίνωση «μετά από νεότερες υποδείξεις της Τροχαίας ο Δήμος Ορεστιάδας ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Τριγώνου και Κυπρίνου, καθώς και της Δημοτικής Κοινότητας Ριζίων, μετά το πέρας της 4ης διδακτικής ώρας, για τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026.Επιπλέον, αναστέλλεται η λειτουργία των δημοτικών και ιδιωτικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ), καθώς και όλων των μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, Ειδικά Νηπιαγωγεία, Ειδικά Σχολεία) σε ολόκληρο τον Δήμο Ορεστιάδας, για τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026.»

Με έκτακτη ανακοίνωση και ο Δήμος Διδυμότειχου ενημέρωσε ότι τα μαθήματα στα σχολεία θα ολοκληρωθούν νωρίτερα σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να αποχωρούν από τις σχολικές τους μονάδες στις 12. Όπως ανακοινώθηκε «λόγω της έντονης χιονόπτωσης, η αποχώρηση των μαθητών από τις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί πρόωρα, σε συνεργασία του Δήμου και του ΚΤΕΛ, κατόπιν ενημέρωσης από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων. Η εκτιμώμενη ώρα αποχώρησης ορίζεται στις 12:00, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των λεωφορείων.»

Nα σημειωθεί ότι κλειστά παρέμειναν σήμερα στο Δήμο Σουφλίου τα σχολεία στους οικισμούς του Μεγάλου Δέρειου, της Ρούσσας, του Σιδηροχωριου και της Σιδηρούς θα παραμείνουν κλειστές,λόγω χιονόπτωσης.