Το σαλόνι πρέπει να είναι όμορφο και λειτουργικό. Δημιουργείστε ένα δωμάτιο που χαίρεστε να βλέπετε, να χρησιμοποιείτε και να μοιράζεστε με άλλους.

Το σαλόνιείναι η καρδιά του σπιτιού. Ένας χώρος για χαλάρωση, συγκεντρώσεις με φίλους και συχνά το πρώτο δωμάτιο που βλέπουν οι επισκέπτες. Πολλά σπίτια γεμίζουν το σαλόνι με αντικείμενα που δυσκολεύουν τη λειτουργικότητα και την αισθητική του.

Τι πρέπει όμως να αποφεύγετε να έχετε στο σαλόνι σας σύμφωνα με κορυφαίους σχεδιαστές;

1. Σετ επίπλων

Τα σετ επίπλων που αγοράζονται όλα μαζί κάνουν τον χώρο να μοιάζει με κατάστημα. Η ανάμειξη επίπλων τα οποία δεν αποτελούν σετ, δίνει χαρακτήρα και προσωπικότητα στο δωμάτιο.

2. Παιδικά παιχνίδια

Αν έχετε μικρά παιδιά, τα παιχνίδια πρέπει να βρίσκονται στις ντουλάπες ή στο δωμάτιό τους, όχι στο σαλόνι. Κρατήστε τον χώρο καθαρό και οργανωμένο.

3. Κρεβάτια και κλουβιά κατοικίδιων

Αποφύγετε να βάζετε κλουβιά ή κρεβάτια κατοικίδιων στο σαλόνι. Προτιμήστε να τα βάζετε σε άλλα δωμάτια.

4. Ανάκλινδρα

Αν και άνετα, είναι ογκώδη και δύσκολα συνδυάζονται με τον υπόλοιπο χώρο. Αντικαταστήστε τα με κομψά καθιστικά ή καναπέδες.

5. Πολύ μικρά χαλιά

Τα μικρά χαλιά κάνουν το δωμάτιο να φαίνεται ασύνδετο. Χαλιά μεγαλύτερου μεγέθους προσθέτουν ζεστασιά και δίνουν βάθος στο σαλόνι.

6. Ανεμιστήρες οροφής

Συνήθως προτιμώνται στα υπνοδωμάτια. Αντί για ανεμιστήρα, επιλέξτε εντυπωσιακό φωτιστικό ή διακοσμητικές απλίκες.

7. Απρόσωπα έργα τέχνης

Επιλέξτε τέχνη που σας αντιπροσωπεύει. Αποφύγετε μαζικής παραγωγής κομμάτια και προτιμήστε προσωπικά κομμάτια που προσδίδουν νόημα και συναίσθημα.

8. Καρότσια μπαρ

Αντικαταστήσετε με κομψές και πρακτικές επιλογές όπως μπουφέδες ή κομοδίνα, που όχι μόνο είναι λειτουργικά αλλά προσθέτουν στον χώρο ιδιαίτερη αισθητική.

9. Είδη που σχετίζονται με το εργασιακό σας περιβάλλον

Το σαλόνι πρέπει να είναι καταφύγιο χαλάρωσης. Κρατήστε γραφεία, υπολογιστές και αρχειοθήκες σε άλλους χώρους, όπως στον χώρο εργασίας ή στην ντουλάπα.

10. Οτιδήποτε δεν σας εξυπηρετεί

Ό,τι δεν χρησιμοποιείτε καθημερινά - συλλογές DVD, παλιά άλμπουμ ή διακοσμητικά που ενοχλούν - καλύτερα να τα φυλάσσεται αλλού. Η ομορφιά προέρχεται από την απλότητα και επίσης ένα σαλόνι που έχει όσα ακριβώς θέλετε - όχι παραπάνω πράγματα - είναι περισσότερο λειτουργικό.